Украинка Харлан выиграла этап Гран-при по фехтованию на саблях

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Воскресенье, 1 апреля 2018, 15:36

Украинка Ольга Харлан выиграла этап Гран-при по фехтованию на саблях, который проходил в Сеуле (Южная Корея).

Это уже второе "золото", которое Харлан выиграла на подобных турнирах этого сезона - первый украинка выиграла на Гран-при Канкуна, пишет X-sport.

Стартовав с 1/32 турнира, Харлан одолела представительниц Италии, Японии, России, Кореи, Румынии, а в финале обыграла второй номер мирового рейтинга Анне Мартон из Венгрии со счетом 15:7. 

Отметим, в третьем этапе турнира серии Гран-при, который состоится в Москве, Харлан не будет участвовать в связи с решением Минмолодежи и спорта запретить национальным сборным Украины планировать, проводить учебно-тренировочные сборы и участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории страны-агрессора.

Темы: спорт
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