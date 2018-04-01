Украинка Харлан выиграла этап Гран-при по фехтованию на саблях

Украинка Ольга Харлан выиграла этап Гран-при по фехтованию на саблях, который проходил в Сеуле (Южная Корея).

Это уже второе "золото", которое Харлан выиграла на подобных турнирах этого сезона - первый украинка выиграла на Гран-при Канкуна, пишет X-sport.

Стартовав с 1/32 турнира, Харлан одолела представительниц Италии, Японии, России, Кореи, Румынии, а в финале обыграла второй номер мирового рейтинга Анне Мартон из Венгрии со счетом 15:7.

Отметим, в третьем этапе турнира серии Гран-при, который состоится в Москве, Харлан не будет участвовать в связи с решением Минмолодежи и спорта запретить национальным сборным Украины планировать, проводить учебно-тренировочные сборы и участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории страны-агрессора.