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Глава фракции БПП потратил на обучение больше, чем заработал

Воскресенье, 1 апреля 2018, 16:10
Глава фракции БПП потратил на обучение больше, чем заработал

Доходы главы фракции "БПП" Артура Герасимова и его супруги в 2017 году оказались ниже, чем задекларированные расходы, но при этом стало меньше наличных средств.

По данным, обнародованным в электронной декларации нардепа, доходы семьи Герасимова в прошлом году состояли из почти 247 тыс. грн его заработной платы и зарплаты его супруги в сумме 54 тыс. грн, пишет Интерфакс-Украина.

В разделе о расходах народный депутат отметил плату за обучение в сумме 375 тыс. грн.

По итогам 2017 года политик задекларировал наличными 2,78 млн. грн, 83 тыс. долларов и 22 тыс. евро.

Согласно декларации за 2016 год, у Герасимова было несколько больше наличных средств: 3,5 млн грн, 85 тыс. долларов и 24 тыс. евро. О денежных активы в банках в декларации нардепа не сообщается.

Как и ранее, в собственности жены Герасимова есть две квартиры и два гаража в Киеве. На нардепа оформленной недвижимости нет. В его собственности - два легковых авто (BMW X5 и Range Rover), у жены - Opel Vectra.

Также 31 марта нардеп сообщил о существенном изменении имущественного положения - доход от отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав) в сумме 101 тыс. грн. Эти изменения будут отражены в декларации нардепа за 2018 год. 

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Темы: декларацииБПП
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