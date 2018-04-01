В Пенсионном фонде рассказали, как пересчитают пенсии

3897 просмотров
Воскресенье, 1 апреля 2018, 17:45

С 1 апреля в Украине изменится пересчет пенсий для работающих пенсионеров.

Как  сообщили в пресс-службе ПФУ, теперь обращение заявителя для пересчета не нужно, он будет происходить автоматически.

При начислениях будут учитывать каждые два года официальной переработки.

Кроме того, в апреле пенсионеры силовых ведомств получат повышенные пенсии, но с учетом увеличенных сумм за январь-март.

Как отметил министр социальной политики Андрей Рева, в среднем пенсия военнослужащих повысится на 1500 грн.

Надбавку получат 536 тыс чел из около 600 тыс пенсионеров-силовиков в стране. Оставшиеся вышли на пенсию 3 года и менее назад, по­этому им перерасчет производиться не будет.

Экономическая правда

Темы: пенсии Пенсионный фонд
powered by lun.ua
По теме
На сайте ПФЛ через регистрацию можно узнать свой стаж и пенсию 13 марта 2018, 18:18
В Минобороны объяснили, когда военные получат повышенные пенсии 7 марта 2018, 11:11
Overtime: главные экономические события дня 5 марта 2018, 22:08
Все новости
Главные новости
В Пенсионном фонде рассказали, как пересчитают пенсии
Порошенко: надо держать порох сухим, но освобождать Донбасс иначе
Сотрудник посольства РФ скрывался с места ДТП, протокол не составили
Порошенко: когда придут миротворцы, российская армия уйдет
Все новости
исследование

Почему хрустят пальцы

афиша

Афиша событий на 30 марта-1 апреля

здоровье

7 способов уберечь свои глаза от переутомления