Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Пенсионном фонде рассказали, как пересчитают пенсии

Воскресенье, 1 апреля 2018, 17:45
В Пенсионном фонде рассказали, как пересчитают пенсии

С 1 апреля в Украине изменится пересчет пенсий для работающих пенсионеров.

Как  сообщили в пресс-службе ПФУ, теперь обращение заявителя для пересчета не нужно, он будет происходить автоматически.

При начислениях будут учитывать каждые два года официальной переработки.

Кроме того, в апреле пенсионеры силовых ведомств получат повышенные пенсии, но с учетом увеличенных сумм за январь-март.

Как отметил министр социальной политики Андрей Рева, в среднем пенсия военнослужащих повысится на 1500 грн.

Надбавку получат 536 тыс чел из около 600 тыс пенсионеров-силовиков в стране. Оставшиеся вышли на пенсию 3 года и менее назад, по­этому им перерасчет производиться не будет.

Экономическая правда

Темы: пенсииПенсионный фонд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
пенсии
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Некоторым украинцам с 1 июля поднимут пенсии: кого касается
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на этот год
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: