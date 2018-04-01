В Пенсионном фонде рассказали, как пересчитают пенсии

С 1 апреля в Украине изменится пересчет пенсий для работающих пенсионеров.

Как сообщили в пресс-службе ПФУ, теперь обращение заявителя для пересчета не нужно, он будет происходить автоматически.

При начислениях будут учитывать каждые два года официальной переработки.

Кроме того, в апреле пенсионеры силовых ведомств получат повышенные пенсии, но с учетом увеличенных сумм за январь-март.

Как отметил министр социальной политики Андрей Рева, в среднем пенсия военнослужащих повысится на 1500 грн.

Надбавку получат 536 тыс чел из около 600 тыс пенсионеров-силовиков в стране. Оставшиеся вышли на пенсию 3 года и менее назад, по­этому им перерасчет производиться не будет.

Экономическая правда