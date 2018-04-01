Папа Римский в Вербное воскресенье попросил мира для Украины

Глава католической церкви Папа Франциск в своем Пасхальном послании "Городу и миру" вознес молитву за мир в Украине.

Как сообщает "Радио Ватикана", об этом Франциск заявил 1 апреля, провозглашая послание с лоджии базилики Святого Петра.

"Плодов мира (просим) пожаловать для Украины, чтобы укреплялись шаги в пользу согласия и чтобы были облегчены возможности для гуманитарных инициатив, в которых нуждается население", - отметил Папа.

Он также пожелал, чтобы Христос принес "плоды новой жизни детям, которые по причине войн и голода растут без надежды, лишенные образования и медицинской помощи, а также для преклонных возрастом".

"Плодов мира" Франциск также попросил "для всего мира, начиная от Сирии, население которой изможденное войной, которой не видно конца", и чтобы "свет Христа просветил совести политических и военных руководителей, чтобы незамедлительно положить конец войне и почтить гуманитарное право".

"Плодов диалога выпрашиваем для Корейского полуострова, чтобы переговоры, которые продолжаются, способствовали гармонии и примирению региона. Пусть те, на ком непосредственная ответственность, действуют мудро и благоразумно", - добавил глава католической церкви.