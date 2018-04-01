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АТО: боевики стреляли 14 раз, применили "запрещенные" минометы

Воскресенье, 1 апреля 2018, 18:37

В воскресенье боевики продолжили срывать договоренности о полном прекращении огня на период Пасхальных праздников и осуществили 14 обстрелов по позициям украинских военных.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО 1 апреля, жертв среди бойцов ВСУ в результате обстрелов нет.

На луганском направлении боевики вели огонь из запрещенных 120-мм минометов и дважды - из крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского.

На донецком направлении из 82-мм минометов оккупанты открывали огонь по опорным пунктам ВСУ в Песках, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Водяного.

В районе Павлополя боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, вели снайперский огонь. Из стрелкового оружия были обстреляны силы АТО возле Авдеевки, Шахты Бутовка и Водяного.

Украинская правда
Темы: АТОМинские соглашенияДонбасс
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