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ЦПК: Депутаты хотят узаконить "распил" госсредств компаниями-заговорщиками

Воскресенье, 1 апреля 2018, 18:56
ЦПК: Депутаты хотят узаконить распил госсредств компаниями-заговорщиками

В Центре противодействия коррупции заявляют, что принятие Верховной Радой законопроектов №6723 и №6746 узаконит "распил" государственных средств на закупках между связанными компаниями.

Об этом говорится в сообщении ЦПК от 1 апреля.

По данным ЦПК, 2 апреля комитет ВР по вопросам экономической политики на внеочередном заседании планирует рассмотреть законопроекты №№6723 и 6746.

"В случае, если хотя бы один из этих законопроектов будет принят уже на этой сессионной неделе, как предполагают в комитете, то "черный список" компаний-заговорщиков будет уничтожен. Антимонопольный комитет больше не сможет устранять недобросовестные компании от участия в государственных закупках", - заявляют в ЦПК. 

По мнению активистов, в этом случае запретить компании, которые нарушали конкуренцию в результате кулуарных договоренностей между участниками, сможет только суд.

"Фактически это затянет этот процесс на годы, пока компания будет и дальше выигрывать государственные заказы", - говорится в сообщении Центра.

Темы: госзакупкибюджетденьгизаконодательствоЦПК
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