"Шахтер" легко победил "Зарю" в заключительном матче 25 тура УПЛ

В заключительном матче 25-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" довольно легко победил "Зарю", одолев луганчан со счетом 3:0.

Еще в первом тайме счет мог стать разгромным, только великолепная игра голкипера "Зари" Андрея Лунина позволяла сохранить ворота "сухими" после ударов Марлоса, Тайсона, Степаненко и Феррейры.

На 41-й минуте после быстрой контратаки "горняков" луганскую команду не сумел спасти и Лунин после точного удара Тайсона.

Во втором тайме рисунок игры не изменился - "Шахтер" атаковал, а номинальные хозяева пытались играть на контратаках. Опять несколько раз Лунину пришлось спасать свою команду после ударов Феррейры и Степаненко.

На 61-й минуте "Шахтер" снова забивает гол. Фланговый забег Бутко завершился прострелом в штрафную, где Феррейра спокойно расстрелял ворота "Зари" - 0:2.

Под конец игры у луганчан был шанс ответить на один гол, но после удара Тимчика мяч попал в перекладину ворот "Шахтера". Последние 5 минут "Заря" доигрывала в меньшинстве после удаления Опанасенко за грубую игру.

Уже в добавленное арбитром время после выполнении углового ошибся на выходе Лунин и новичок "Шахтера" Кайоде забивает в пустые ворота с нескольких метров - 0:3.

Другие матчи 25-го тура УПЛ завершились с такими результатами: "Мариуполь" - "Динамо" 2:3, "Карпаты" - "Черноморец" 3:1, "Звезда" - "Александрия" 0:0, "Ворскла" - "Верес" 0:0 и "Сталь" - "Олимпик" 0:0.