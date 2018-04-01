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Вагнер о спорах между НАБУ и САП: Это не производит хорошего впечатления

Воскресенье, 1 апреля 2018, 23:34
Вагнер о спорах между НАБУ и САП: Это не производит хорошего впечатления

В Брюсселе "следят за сообщениями" о событиях вокруг НАБУ и Антикоррупционной прокуратуры и "это не производит хорошего впечатления".

Об этом заявил руководитель Группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер в комментарии программе "Завтра", пишет "Радио Свобода".

По словам Вагнера, Брюссель известно о спорах между антикоррупционными органами в Украине.

"Мы знаем о событиях в Киеве. Мы следим за сообщениями, хотя это и не наше дело - анализировать и решать, что происходит .... Безусловно, это не производит хорошего впечатления, когда те, кто должен бороться с коррупцией, больше борются между собой. Или нет - может порой это только шум в прессе, о котором мы не можем судить, или о котором узнаем только через несколько дней", - сказал он.

Вместе с тем, говоря о реформах в Украине и впечатлениях Брюссель от них, Вагнер отметил: "Общее впечатление - то, что произошло в течение последних 3 лет - это больше, чем произошло за предыдущие 20".

"Несмотря на то, что столько уже сделано, гораздо больше работы еще впереди. И третий момент - и он действительно важен - где мы сейчас и как все будет двигаться дальше? Нет ощущения, что какие-либо изменения необратимы", - отметил Вагнер.

На вопрос, в каком из направлений реформ в Украине он видит настоящие успехи, Вагнер отметил: "Список очень длинный".

"Реформы продолжаются ... Украина решила идти по этому пути и мы готовы стоять рядом. Да, есть много вопросов, например, о борьбе с коррупцией, но в целом - мы рядом с Украиной", - подытожил он.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко обратился с просьбой к Квалификационно-дисциплинарной комиссии рассмотреть вопрос о снятии с должности руководителя САП Назара Холодницкого.

В кабинете Холодницкого была установлена ​​"прослушка", которую якобы прикрепили к стенке аквариума. Также стало известно, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с использованием оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.  Позже Сытник признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против Холодницкого. 

Глава САП предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке речь не идет.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".

Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратураЕврокомиссия
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