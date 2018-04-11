18 простых упражнений, которые сожгут лишние калории на рабочем месте

2,3 тысячи закарпатцев проголосовали на венгерских выборах из Украины

Для голосования на 3-х венгерских спецучастках, которые действовали в Украине 8 апреля, в общем зарегистрировалось 2713 человек, и явка на них в этот день составила 86%.



Об этом сообщил генеральный консул Венгрии в Ужгороде Йожеф Бугайло 10 апреля, сообщает Mukachevo.net.



По данным генконсула, на спецучастке в Ужгороде зарегистрировалось 573 человека, а в Берегово – 2077. Еще 63 человека зарегистрировались для голосования в посольстве Венгрии в Киеве.



"Мы подали в Министерство иностранных дел Украины заявку на получение разрешения о проведении выборов на этих участках и получили разрешение на эти 3 участка. Избиратели должны были зарегистрироваться на избирательном участке, эта информация была доступна на сайте национальной избирательной комиссии", – сказал Бугайло.



"В Киев подали заявку 63 человека. В генеральное консульство в Ужгороде 573 человека, в Берегово – 2077", – отметил венгерский генконсул.



"Если взять в процентном соотношении, на всех 3-х участках проголосовали 86% тех, кто подал заявки (2333 человека – ред.). Часть избирателей не смогла проголосовать по техническим причинам. Как по мне, явка очень высока, как и вообще в Венгрии на этих выборах", – сказал он.



Это далеко не все закарпатские венгры, принявших участие в выборах в Венгрии, ведь часть их голосовала по почте, отправляя конверты с заполненными бюллетенями прямо в венгерскую ЦИК, а другая часть голосовала непосредственно в Венгрии по месту формальной прописки, которая значится в их венгерском паспорте.



Это разъяснили изданию в закарпатской организации Комитета избирателей Украины, где изучали модели голосования закарпатских венгров, имеющих двойное гражданство.



По приблизительным подсчетам КИУ, общее количество закарпатских венгров, которые могли проголосовать на этих выборах в Венгрии, достигает 30-40 тысяч человек.



Именно такой электорат на Закарпатье удалось привлечь венгерским партиям на последних местных выборах в Закарпатье, аргументируют в КИУ.



По информации венгерского телеканала HirTV, близкого к партии Йоббик (Jobbik), а также телеканала RTL, в день выборов в Венгрии было значительно упрощено пересечение границы с Украиной – и большое количество закарпатских венгров ехали голосовать на участках в Венгрии.



Hir TV заявлял, что несколько сотен венгров Закарпатья в день выборов возили в Венгрию автобусами голосовать за провластного кандидата.

По предварительной информации, большинство зарубежных венгров голосовали за правящую партию Fidesz, а вот венгерские "заробитчане" – за оппозиционную Jobbik, пишет Mukachevo.net.

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По последним официальным данным, которые обнародовал Будапешт в отношении своих граждан в Украине, по состоянию на июль 2015 года заявку на получение венгерского паспорта подало 124 тысяч украинский, а по состоянию на февраль 2015 года уже получили венгерский паспорт 94 000 украинцев.