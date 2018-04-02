Отравление Скрипалей: У России 13 вопросов к ОЗХО

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Понедельник, 2 апреля 2018, 02:26

Постоянное представительство Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в Техсекретариат Организации список вопросов касательно изучения вещества, которым были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь.

Список, состоящий из 13 вопросов, опубликован на сайте МИД РФ.

Россияне интересуются, в частности, какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение Техсекретариата (образцы проб, результаты собственного анализа проб, другие улики).

При этом российская сторона назвала дело Скрипалей  "сфабрикованным против России" и формулирует вопросы, очевидно, предполагая, что ОЗХО подтвердит именно то, о чем, по их мнению, "просит" британская сторона.

Один из вопросов звучит: "Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу "новичок" по западной классификации?"

Напомним, в британском правительстве заявили, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое в прошлом разрабатывала Россия.

Глава МИД Британии Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, которые свидетельствуют о разработке и накопление "Новичка" Россией.

19 марта в Британию прибыли эксперты ОЗХО, чтобы провести независимый анализ вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь.

Темы: Росcия Великобритания шпионаж ООН
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