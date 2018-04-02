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Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейской поп-музыки

Понедельник, 2 апреля 2018, 07:32

Лидер КНДР Ким Чен Ын и его супруга посетили концерт южнокорейских поп-звезд в Пхеньяне.

Об этом сообщило министерство культуры Южной Кореи, пишет BBC.

Это первый подобный визит музыкантов из Южной Кореи за более чем 10 лет, он проходит в преддверии саммита между представителями разделенного полуострова.

 

В Пхеньян с двумя концертами приехали более 11 южнокорейских музыкальных коллективов.

Ранее Северная Корея отправляла своих артистов на февральские Олимпийские игры в Пхёнчхане.

По данным южнокорейских СМИ, первый концерт прошел в воскресенье вечером в зале Grand Theatre на востоке Пхеньяна, следующий должен состояться во вторник. В программе - поп, рок и другие жанры.

На концерте также присутствовали сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон и председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.

Как известно, Ким Чен Ын согласился провести переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и президентом США Дональдом Трампом.

Он встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине на прошлой неделе в ходе своей первой поездки за границу. Третий межкорейский саммит - встречи также проводились в 2000 и 2007 годах - должен состояться 27 апреля.

Дата встречи лидеров США и Северной Кореи пока не определена.

Темы: Северная КореяЮжная Корея
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