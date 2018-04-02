Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейской поп-музыки
Лидер КНДР Ким Чен Ын и его супруга посетили концерт южнокорейских поп-звезд в Пхеньяне.
Об этом сообщило министерство культуры Южной Кореи, пишет BBC.
Это первый подобный визит музыкантов из Южной Кореи за более чем 10 лет, он проходит в преддверии саммита между представителями разделенного полуострова.
В Пхеньян с двумя концертами приехали более 11 южнокорейских музыкальных коллективов.
Ранее Северная Корея отправляла своих артистов на февральские Олимпийские игры в Пхёнчхане.
По данным южнокорейских СМИ, первый концерт прошел в воскресенье вечером в зале Grand Theatre на востоке Пхеньяна, следующий должен состояться во вторник. В программе - поп, рок и другие жанры.
На концерте также присутствовали сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон и председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.
Как известно, Ким Чен Ын согласился провести переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и президентом США Дональдом Трампом.
Он встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине на прошлой неделе в ходе своей первой поездки за границу. Третий межкорейский саммит - встречи также проводились в 2000 и 2007 годах - должен состояться 27 апреля.
Дата встречи лидеров США и Северной Кореи пока не определена.