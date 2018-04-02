Китайская космическая станция "Тяньгун-1" сгорела в атмосфере над океаном

1780 просмотров
Понедельник, 2 апреля 2018, 08:55

Первая китайская орбитальная космическая станция "Тяньгун-1" вошла в плотные слои атмосферы Земли и преимущественно сгорела над южной частью Тихого океана.

Как сообщает Xinhuanet.com со ссылкой на Китайское национальное космическое агентство, это произошло в 8:15 по пекинскому времени.

Ранее космическое агентство Китая сообщало, что фрагменты станции преимущественно сгорают в атмосфере, так что вряд ли ее возвращение приведет к разрушениям на земле.

Вес "Tiangong-1" – около 8 тонн, она меньше 80-тонного Skylab и 140-тонного "Мира", поэтому возвращение станции не должно было повлиять на авиационную деятельность, заверяли в CMSEO.

Ранее предполагали, что китайская космическая станция упадет на Землю 1 апреля.

"Тяньгун-1" запустили в космос в сентябре 2011 года. Станция была создана для отработки технологий маневрирования и стыковки на орбите.

Она трижды принимала корабли: беспилотный "Шэньчжоу-8" (2011) и пилотируемые "Шэньчжоу-9" (2012) и "Шэньчжоу-10" (2013).

В 2016 году связь со станцией была потеряна, она начала сход с орбиты.

Самым крупным искусственным космическим объектом, который до "Тяньгун-1" падал на Землю, была станция "Мир".

Темы: космос Китай
powered by lun.ua
По теме
Маск хочет отправить корабль на Марс уже в следующем году 12 марта 2018, 11:03
Украина хочет запускать ракеты на орбиту из Австралии 12 марта 2018, 05:45
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи 6 марта 2018, 08:53
Все новости
Главные новости
В Киеве взорвался автомобиль
Стычки в Мариуполе: 9 полицейских травмированы, о задержанных не сообщается
На матче в Мариуполе бросили взрывпакет, между ультрас и полицией - потасовка
"Динамо" в присутствии Порошенко переиграло "Мариуполь"
Все новости
исследование

Трапеза в одиночку может повредить вашему здоровью

Опыт

9 лет отшельником в ретрите. Как украинец искал счастья в Непале

психология

7 простых способов мотивировать себя на занятие спортом