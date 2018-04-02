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Китайская космическая станция "Тяньгун-1" сгорела в атмосфере над океаном

Понедельник, 2 апреля 2018, 08:55

Первая китайская орбитальная космическая станция "Тяньгун-1" вошла в плотные слои атмосферы Земли и преимущественно сгорела над южной частью Тихого океана.

Как сообщает Xinhuanet.com со ссылкой на Китайское национальное космическое агентство, это произошло в 8:15 по пекинскому времени.

Ранее космическое агентство Китая сообщало, что фрагменты станции преимущественно сгорают в атмосфере, так что вряд ли ее возвращение приведет к разрушениям на земле.

Вес "Tiangong-1" – около 8 тонн, она меньше 80-тонного Skylab и 140-тонного "Мира", поэтому возвращение станции не должно было повлиять на авиационную деятельность, заверяли в CMSEO.

Ранее предполагали, что китайская космическая станция упадет на Землю 1 апреля.

"Тяньгун-1" запустили в космос в сентябре 2011 года. Станция была создана для отработки технологий маневрирования и стыковки на орбите.

Она трижды принимала корабли: беспилотный "Шэньчжоу-8" (2011) и пилотируемые "Шэньчжоу-9" (2012) и "Шэньчжоу-10" (2013).

В 2016 году связь со станцией была потеряна, она начала сход с орбиты.

Самым крупным искусственным космическим объектом, который до "Тяньгун-1" падал на Землю, была станция "Мир".

Темы: космосКитай
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