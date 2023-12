Китайская космическая станция "Тяньгун-1" сгорела в атмосфере над океаном

Первая китайская орбитальная космическая станция "Тяньгун-1" вошла в плотные слои атмосферы Земли и преимущественно сгорела над южной частью Тихого океана.

Как сообщает Xinhuanet.com со ссылкой на Китайское национальное космическое агентство, это произошло в 8:15 по пекинскому времени.

China's space lab Tiangong-1 re-enters Earth's atmosphere and is burnt up over the central South Pacific. It carried out docking and orbit experiments as part of China's manned space program pic.twitter.com/uXfp2NfbTI