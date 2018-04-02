Кличко задекларировал 5 миллионов дохода и смог одолжить почти 9 миллионов евро

Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал 5 миллионов 140 тысяч 932 гривны дохода за 2017 год, 9 велосипедов и мотоцикл.

Об этом говорится в его электронной декларации.

Мэр больше всего заработал на роялти 4 миллиона 942 тысячи 422 гривен. Его зарплата за 2017 год составила 186 тысяч 668 гривен, еще 212 гривен мэр получил в качестве процентов от вклада в "Укрсиббанка".

Также Кличко получил подарок в неденежной форме стоимостью 11 тысяч 630 гривен от Национального олимпийского комитета Украины.

В 2017 году мэр Киева занял третьим лицам 8 миллионов 398 тысяч 700 евро и 697 тысяч 680 долларов.

В банках Кличко держит 1014 евро, 1289 долларов и 130 тысяч 448 гривен, наличными – 18 тысяч 100 долларов и 29 тысяч 500 евро.

Кличко владеет квартирой в Киеве на 251,8 кв.м., а его жена Наталья Егорова – домом в 785,5 кв. м участком в 25 соток в Лютеже Киевской области.

Кличко задекларировал прицеп-платформу Ironhorse, мотоцикл (мопед) Fine Custom девять велосипедов, его жена – автомобили Тoyota Sequoia (2014), Land Rover Discovery 3.0 (2013 года).

Также в декларации в собственности мэра указаны мраморный каминные часы второй половины XIX в., 7 наручных часов, рояль белый Yamaha DC1A, в собственности Егоровой – 4 ювелирных изделия и 3 наручных часов.

Кличко является конечным бенефициаром БО "Благотворительный фонд "Будущий Киев" и БО "Благотворительный фонд "Фонд Кличко", совместно с братом владеет коммерческим наименованием "Кличко".

Кличко потратил на страхование 244 тысяч 971 гривен, его жена – 299 тысяч 119 гривен.

Как известно, за 2016 Кличко задекларировал 1 миллион 813 тысяч 585 гривен, за 2015 год – 2 миллиона 625 тысяч 321 гривну.