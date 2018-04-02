Закон о нацбезопасности рассмотрят в Чистый четверг

Президентский законопроект о национальной безопасности №8068 планируют рассмотреть 5 апреля.

Об этом на согласительном совете 2 апреля сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Думаю, это будет правильным, что мы в Чистый четверг будем рассматривать вопрос безопасности нашего государства. По моему убеждению, – это ключевой вопрос, вопрос номер 1 повестки дня Украины", - сказал Парубий.

Он добавил, что также в четверг рассмотрят два законопроекта по реформе парламента – один по количеству комитетов, а второй по распределению комитетов.

"Мы можем выйти на положительные решения и принять в первом чтении эти законы", - сказал Парубий.

Впоследствии председатель БПП Артур Герасимов отметил, что инициированный президентом законопроект о национальной безопасности комитет по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал еще 14 марта.

"Его принятие будет способствовать дальнейшей модернизации украинской армии для противостояния внешним угрозам, введет надежный парламентский и общественный контроль в сфере безопасности и обороны, станет важным шагом на пути к членству в Североатлантическом альянсе", - добавил он.

А первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко призвала принять в четверг во втором чтении закон о дипломатической службе.

"Вы знаете, в каких экстремальных условиях сегодня работают очень часто дипломатические службы Украины, в частности, и консульские службы, и те дипломаты, которые остаются, в том числе, и в Российской Федерации, и где несут они тройную службу по защите граждан Украины, по помощи консульской политзаключенным Кремля. Поэтому очень прошу от имени украинских дипломатов, чтобы мы в четверг приняли во втором чтении закон о дипломатической службе", - сказала Геращенко.

Как известно, 28 февраля президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о национальной безопасности.

Проект предусматривает отмену трех законов, объединяя их. Это законы "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования"

14 марта комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны решил не передавать на рассмотрение парламента 15 марта президентский законопроект о нацбезопасности и инициировал создание рабочей группы для его доработки.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что сейчас есть политическая воля парламента для того, чтобы проголосовать в первом чтении за законопроект о национальной безопасности №8068.

19 марта секретарь комитета нацбезопасности и руководитель рабочей группы Иван Винник заявил, что в президентский проект закона внесли существенные изменения.