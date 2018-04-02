Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Закон о нацбезопасности рассмотрят в Чистый четверг

Понедельник, 2 апреля 2018, 11:38

Президентский законопроект о национальной безопасности №8068 планируют рассмотреть 5 апреля.

Об этом на согласительном совете 2 апреля сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Думаю, это будет правильным, что мы в Чистый четверг будем рассматривать вопрос безопасности нашего государства. По моему убеждению, – это ключевой вопрос, вопрос номер 1 повестки дня Украины", - сказал Парубий.

Он добавил, что также в четверг рассмотрят два законопроекта по реформе парламента – один по количеству комитетов, а второй по распределению комитетов.

"Мы можем выйти на положительные решения и принять в первом чтении эти законы", - сказал Парубий.

Впоследствии председатель БПП Артур Герасимов отметил, что инициированный президентом законопроект о национальной безопасности комитет по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал еще 14 марта.

"Его принятие будет способствовать дальнейшей модернизации украинской армии для противостояния внешним угрозам, введет надежный парламентский и общественный контроль в сфере безопасности и обороны, станет важным шагом на пути к членству в Североатлантическом альянсе", - добавил он.

А первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко призвала принять в четверг во втором чтении закон о дипломатической службе.

"Вы знаете, в каких экстремальных условиях сегодня работают очень часто дипломатические службы Украины, в частности, и консульские службы, и те дипломаты, которые остаются, в том числе, и в Российской Федерации, и где несут они тройную службу по защите граждан Украины, по помощи консульской политзаключенным Кремля. Поэтому очень прошу от имени украинских дипломатов, чтобы мы в четверг приняли во втором чтении закон о дипломатической службе", - сказала Геращенко.

Как известно, 28 февраля президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о национальной безопасности.

Проект предусматривает отмену трех законов, объединяя их. Это законы "Об основах национальной безопасности Украины""О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования"

14 марта комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны решил не передавать на рассмотрение парламента 15 марта президентский законопроект о нацбезопасности и инициировал создание рабочей группы для его доработки.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что сейчас есть политическая воля парламента для того, чтобы проголосовать в первом чтении за законопроект о национальной безопасности №8068.

19 марта секретарь комитета нацбезопасности и руководитель рабочей группы Иван Винник заявил, что в президентский проект закона внесли существенные изменения.

Ирина Балачук, Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная РадазаконодательствоПарубий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Верховная Рада
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: