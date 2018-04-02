БПП хочет сажать за нарушение границы и увеличить число газет на востоке

Президентская фракция предлагает вернуть уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы, а также усилить борьбу с пропагандой на востоке.



Об этом заявил руководитель фракции БПП Артур Герасимов на согласительном совете парламента 2 апреля.



"Просим включить в расписание на четверг для рассмотрения в первом чтении проект закона о возобновлении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы №7017", – отметил, в частности, он.



По словам Герасимова, "в условиях российской агрессии защита государственной границы Украины приобретает особое значение, поскольку это неотъемлемая часть национальной безопасности".

В свое время уголовную ответственность за незаконное пересечение границы отменили. Административная ответственность, например, для лидера партии "Рух новых сил" Михэила Саакашвили вылилась в штраф. 27 февраля ВР повысила штрафы за подобные нарушения.



"Просим включить для рассмотрения на этой пленарной неделе законопроект №8114, который усиливает противодействие вражеской пропаганде в восточных областях Украины", – добавил представитель БПП.



"Речь идет о повышении доступности отечественных печатных СМИ для населения подконтрольных Украине Луганской и Донецкой областей. Таким образом, жители районов, где больше всего задействована пропагандистская машина врага, получат дополнительный источник реальной и объективной информации", – уточнил Герасимов.



Также он напомнил, что ожидает рассмотрения инициатива о создании Национального бюро финансовой безопасности (№8157).



Герасимов призвал рассмотреть и законопроект о защите авторских прав (№7466). Но глава Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что еще нет решения комитета по этому поводу.