Британия считает, что "Новичок" использовали с одобрения Кремля – ​​СМИ

Британские власти считают, что использование нервно-паралитического вещества "Новичок", следы которого нашли на дверях дома Сергея Скрипаля, доказывает сложность операции, которая, вероятно, была одобрена Кремлем.

Об этом сообщает американский канал CNN со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Британские чиновники считают, что нападение такого типа мог быть выполнено только человеком (или несколькими людьми), специально обученными обращению с "Новичком".

Возникают сомнения в том, что агенты могли осуществить подобную атаку без одобрения российского правительства на высшем уровне.

На прошлой неделе полиция Великобритании официально сообщила, что максимальная концентрация нервно-паралитического вещества была обнаружена на входной двери дома в Солсбери, где жил Скрипаль.

Сергея Скрипаля вместе с дочерью отравили 4 марта, с тех пор они оба находятся в больнице. Юлия Скрипаль уже не находится в критическом состоянии и ее здоровье быстро улучшается. Ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии.

Сегодня британские СМИ сообщили, что в рамках расследования отравления в Британии допросили женщину, которая по просьбе Скрипаля привезла ему из России гречку.

Европейская правда