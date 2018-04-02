Супрун застраховала свою жизнь в США и имеет $500 тысяч на пенсионном счете

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун имеет более 500 тысяч долларов на пенсионном счете в США и вместе с мужем имеют вклады в американских кредитных союзах на сумму 3,6 миллиона долларов.

Об этом говорится в ее декларации.

Сообщается, что за прошлый год Супрун получила 9091 гривен процентов от вклада в украинском банке и 348284 гривен заработной платы на должности руководителя МОЗ.

Кроме того, в украинских банках она имеет почти 141 тысяч гривен сбережений и еще более 12 тысяч гривен есть на счету ее мужа в Украине.

На счету в американском банке (Citibank NA) Супрун имеет 8317 долларов.

Также вместе с мужем и.о. министра задекларировала 3652164 долларов взносов в кредитных союзах и других небанковских финансовых учреждениях, а также 555663 долларов на собственном пенсионном счете в США (Fidelity Brokerage Services LLC).

В декларации указывается, что в США Супрун застраховала свою жизнь на сумму 1670 долларов в компании William Penn Life Insurance.

Согласно декларации, своего жилья в Украине у и.о. министра нет, однако вместе с мужем имеют право на пользование квартирой в Киеве площадью 128,7 кв.м.

Автомобили и другие ценные вещи в декларации не указаны.