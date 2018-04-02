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Суд объяснил, почему не может закрыть дело против "Гиви"

Понедельник, 2 апреля 2018, 13:24

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области не может закрыть уголовное производство по делу террориста "Гиви".

Об этом суд разъясняет 2 апреля, комментируя юридическую коллизию, которую активно подхватили СМИ.

С целью устранения спекуляций и предоставления объективной информации суд сообщает следующее:

Михаила Толстых, по прозвищу "Гиви", обвиняют в совершении террористического акта. Судебное заседание назначено на 9:00 ч. 5 апреля 2018 года. Есть информация о том, что "Гиви" считается погибшим лицом. Основанием для закрытия дела является смерть человека.

Но, согласно законодательству Украины факт смерти подтверждается свидетельством о смерти, которое выдается органом ЗАГС.

Отмечается, что в настоящее время ни прокурор, ни защитник не предоставили соответствующего свидетельства.

"Факт смерти может быть установлен также решением суда, но по заявлению заинтересованных лиц в гражданском судопроизводстве. Парадокс в том, что такое заявление об установлении факта смерти лица на временно оккупированной территории Украины может быть подано родственниками умершего", – объясняют в суде.

"Таким образом, имеет место ситуация, когда Павлоградский суд не может закрыть уголовное производство, а потому в очередной раз назначает судебное разбирательство с вызовом обвиняемого, поскольку не имеет "официального" подтверждения смерти "Гиви".

Ранее сообщалось, что Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вызывает на заседание обвиняемого по делу о теракте убитого командира подразделения "Сомали" Михаила Толстых (позывной "Гиви").

30 марта суд опубликовал соответствующее сообщение в официальной газете "Урядовый курьер".

Правозащитница, директор программы USAID "Права человека в действии" Украинского Хельсинского союза по правам человека Надежда Волкова отметила, что дело против "Гиви" находится в Павлоградском суде с декабря 2016 года.

Она отметила, что причин для закрытия производства нет, пока факт смерти обвиняемого не установлен официально.

По ее словам, чтобы подтвердить смерть "Гиви", Украина должна была бы обратиться с официальным запросом в Следственный комитет России.

"Мне кажется, было бы уместным приостановить этот судебный процесс. Сейчас не установлено, кто несет ответственность за эти (неконтролируемые Украины - ред.) территории. Россия не признает себя стороной конфликта. Даже если сейчас суд вынесет приговор, то какие последствия?" – считает Волкова.

Как известно, боевик "Гиви" (Михаил Толстых) был ликвидирован 8 февраля в его кабинете.

Сперва боевики обвиняли украинских военных в ликвидации "Гиви". Оружием убийства при этом называли огнемет "Шмель".

Позже, по данным российских СМИ, соучастник "Гиви" из Москвы Игорь Мильцєв заявил, что покушение на Толстых организовали он и еще трое бойцов "Сомали": так они отомстили за товарищей по службе, которых "Гиви" якобы бросил во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

Михаил Толстых родился в Иловайске в 1980 году. "Гиви" принимал участие в боях с мая 2014 года – воевал за Славянск, Иловайск, Донецкий аэропорт. Также он запомнился издевательствами над пленными.

Как и командир батальона "Спарта" Арсен Павлов ("Моторола"), взорванный в лифте в Донецке 16 октября 2016 года, "Гиви" был одним из символов войны на Донбассе.

Он находился в украинском розыске и в санкционном списке Евросоюза.

Украинская правда
Темы: судОРДЛОтерроризм
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