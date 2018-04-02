Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд снял с рассмотрения дело о запрете Партии регионов

Понедельник, 2 апреля 2018, 13:35

Окружной административный суд Киева закрыл производство о запрете Партии регионов, поскольку истец отозвал свое заявление.

Об этом сообщает пресс-служба суда в понедельник.

По ее данным, ранее общественная организация "Всеукраинское бюро расследования" подала в суд иск с требованием признать противоправным бездействие Министерства юстиции касательно запрета ПР.

В частности, утверждали в ОО, Минюст отказывался обращаться в Окружной админсуд Киева с просьбой запретить деятельность политической партии "Партия регионов". Об этом министерство якобы сказало организации в своем письме-ответе.

Также истец просил суд обязать министерство все же обратиться с соответствующей просьбой в суд и отменить государственную регистрацию партии.

"В судебном заседании Окружной административный суд города Киева рассмотрел ходатайство истца об отзыве административного иска. После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение - оставить без рассмотрения административный иск", - отметил во время заседания судья Владимир Келеберда.

Почему организация отозвала свой иск, пока неизвестно.

Как известно, Окружной админсуд Киева открыл это производство в начале сентября 2017 года.

Українська правда
Темы: Партия регионовсудзапрет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Партия регионов
Три экс-нардепа-"регионала" сливали РФ данные о ВСУ – получили новые подозрения от СБУ
Суд запретил Партию регионов
СБУ задержала "регионалку", угрожавшую расстрелами херсонцам
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: