Суд снял с рассмотрения дело о запрете Партии регионов

Окружной административный суд Киева закрыл производство о запрете Партии регионов, поскольку истец отозвал свое заявление.

Об этом сообщает пресс-служба суда в понедельник.

По ее данным, ранее общественная организация "Всеукраинское бюро расследования" подала в суд иск с требованием признать противоправным бездействие Министерства юстиции касательно запрета ПР.

В частности, утверждали в ОО, Минюст отказывался обращаться в Окружной админсуд Киева с просьбой запретить деятельность политической партии "Партия регионов". Об этом министерство якобы сказало организации в своем письме-ответе.

Также истец просил суд обязать министерство все же обратиться с соответствующей просьбой в суд и отменить государственную регистрацию партии.

"В судебном заседании Окружной административный суд города Киева рассмотрел ходатайство истца об отзыве административного иска. После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение - оставить без рассмотрения административный иск", - отметил во время заседания судья Владимир Келеберда.

Почему организация отозвала свой иск, пока неизвестно.

Как известно, Окружной админсуд Киева открыл это производство в начале сентября 2017 года.