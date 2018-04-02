Суд снял с рассмотрения дело о запрете Партии регионов

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Понедельник, 2 апреля 2018, 13:35

Окружной административный суд Киева прекратил рассмотрение дела о запрете Партии регионов, поскольку истец отозвал свое заявление.

Об этом сообщает пресс-служба суда в понедельник.

По ее данным, ранее общественная организация "Всеукраинское бюро расследования" подала в суд иск с требованием признать противоправным бездействие Министерства юстиции касательно запрета ПР.

В частности, утверждали в ОО, Минюст отказывался обращаться в Окружной админсуд Киева с просьбой запретить деятельность политической партии "Партия регионов". Об этом министерство якобы сказало организации в своем письме-ответе.

Также истец просил суд обязать министерство все же обратиться с соответствующей просьбой в суд и отменить государственную регистрацию партии.

"В судебном заседании Окружной административный суд города Киева рассмотрел ходатайство истца об отзыве административного иска. После выхода из совещательной комнаты суд огласил решение - оставить без рассмотрения административный иск", - отметил во время заседания судья Владимир Келеберда.

Дополняется...

Темы: Партия регионов суд запрет
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