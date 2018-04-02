Парубий рассказал, как поступят в случае коллизии с кандидатами в ЦИК

Если все 14 кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии успешно пройдут специальную проверку, то Верховной Раде придется каким-то образом выбрать 13 из них.



Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий на брифинге после согласительного совета парламента.



"12 из 14 кандидатов в ЦИК прошли спецпроверку, и прошли – это значит, что получили позитивное заключение всех органов, проводивших проверку", – сказал он.



"По двум из кандидатов часть документов возвращена на уточнение. Я не буду называть по фамилиям, но им предложено уточнить некоторые данные – в своих документах и ​​своих декларациях", – уточнил Парубий ранее озвученную информацию.



По его мнению, "это вопрос нескольких дней".



"После завершения спецпроверки должно быть решение комитета. И я убежден, что, когда будет решение комитета, в Верховной Раде есть достаточно политической воли, чтобы обновить состав ЦИК", – заявил Парубий.



"Единственная проблема – из 14 кандидатов, если они все пройдут спецпроверку, придется выбирать 13. Этот момент будет непростым для Верховной Рады", – добавил спикер.



"Здесь возможны два механизма: либо предварительное согласование между главами фракций, чтобы определить тех 13 или привычный способ – рейтинговое голосование. Когда будет известен результат спецпроверки, я проведу соответствующие консультации с председателями фракций", – сообщил Парубий.



Ранее первый вице-спикер Ирина Геращенко предложила, чтобы Парубий попросил ускорить спецпроверки по два кандидата в члены ЦИК, в отношении которых она еще не завершена. Тогда еще на этой неделе можно назначить новый состав Центризбиркома.

Как известно, еще 1 июня 2014 года истек срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК, а 3 февраля 2017 года – и 13-го члена комиссии.



5 февраля 2018 года президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центризбиркома.



Это 14 человек: Алла Басалаева ("Видродження"), Наталья Бернацкая (Народный фронт) Михаил Вербенский (БПП), Андрей Евстигнеев ("Батькивщина"), Ирина Ефремова ("Народный фронт"), Ольга Желтова (БПП), Олег Конопольский (БПП), Светлана Кустовая (БПП), Ольга Лотюк (БПП), Виталий Плукар (БПП), Евгений Радченко ("Самопомич"), Татьяна Слипачук ("Воля народа"), Леонтий Шипилов (НФ), Татьяна Юзькова ("Радикальная партия Ляшко").



Президент учел кандидата от партии "Батькивщина", а вопрос о кандидатуре от фракции "Оппозиционный блок" решили согласовывать отдельно.

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