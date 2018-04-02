Глава Госаудита, которую подозревают в незаконном обогащении, показала свое состояние

Глава Госаудитслужбы Лидия Гаврилова, которую подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании, зарегистрировала 875 тысяч гривен заработной платы и три миллиона гривен наличных бывшего мужа, с которым они проживают вместе.

Об этом говорится в ее декларации.

Так, по сравнению с 2016 годом заработная плата Гавриловой в прошлом году увеличилась с 606 459 до 875 056 гривен.

Также на тысячу долларов увеличилась сумма ее наличных - с 42 до 43 тысяч.

При этом сумма на счете в банке уменьшилась с 119 827 гривен в 2016 году до 65 538 гривен в 2017 году.

Кроме того, в декларации за 2017 год у Гавриловой появились активы в драгоценных (банковских) металлах на общую сумму 86 500 гривен.

Также отмечается, что бывший муж чиновницы Владимир Гаврилов, с которым они совместно проживают, получил в 2017 году 7200 гривен заработной платы по основному месту работы в ПАО "Завод Маяк".

При этом имеет 3 миллиона гривен, 8500 евро и 5000 долларов наличных средств.

Данных о его доходах в декларации главы Госаудита за 2016 год нет, а за 2015 год, когда они еще были женаты, отмечалось лишь его заработная плата в сумме 167 330 гривен.

Также Гаврилова имеет квартиру в Киеве площадью 122, 5 кв. м, стоимостью более миллиона гривен. И еще одной квартирой в столице с такой же площадью владеет ее бывший муж, которой руководитель которой глава Госаудита имеет право бесплатного пользования.

Экс-супруг Гавриловой обладает также двумя машиноместами общей стоимостью более 276 тысяч гривен. И имеет автомобиль TOYOTA Land Cruiser 2016 года стоимостью 2,2 миллиона гривен.

Информация об этом не была указана в предыдущих декларациях чиновницы.

Ранее сообщалось, что Специальная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой.

Также сообщалось, что Соломенской суд отказал Специальной антикоррупционной прокуратуре в удовлетворении ходатайстве об отстранении от должности председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которую подозревают в незаконном обогащении.

25 января суд избрал для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства на 60 суток.

Также суд должен рассмотреть ходатайство НАБУ и САП об отстранении Гавриловой от занимаемой должности.

Как известно, 23 января 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 миллионов гривен и декларировании недостоверных данных.

Сама Гаврилова утверждает, что вносила в электронные декларации правдивые сведения о своих доходах и называет производство, которое ведет НАБУ, следствием давления на нее.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд избрать для главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой меру пресечения в виде залога в 1 миллион гривен.