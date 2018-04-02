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Добкин согласился рассказать суду подробности бегства Януковича

Понедельник, 2 апреля 2018, 15:38
Добкин согласился рассказать суду подробности бегства Януковича

Бывший харьковский губернатор, а ныне нардеп Михаил Добкин дал согласие прийти на судебный допрос по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Об этом сообщил в Facebook адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

"Спасибо Михаилу Добкину за согласие дать свидетельские показания по делу", - написал он и приложил копию письма, полученного юристами от депутата.

 

Добкин отмечает, что может дать Оболонскому районному суду Киева показания о событиях февраля 2014 года, касающихся Януковича, в том числе о его поездке 22 февраля в Харьков.

"Считаю, что обстоятельства, о которых я могу сообщить, повлияли на развитие событий в Украине в феврале-марте 2014 года, в том числе и в Крыму… подтверждаю готовность свидетельствовать в суде", - пишет экс-губернатор.

В комментариях к посту Сердюк добавил, что соответствующий допрос ожидается после 11 апреля.

Как известно, 25 января во время допроса по этому делу сотрудник Управления государственной охраны Олесь Шаран рассказал, что перед бегством в Крым Янукович в Харькове встретился с Михаилом Добкиным, который на тот момент занимал должность главы Харьковской ОГА. От губернатора Янукович получил необходимый для побега транспорт.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯнуковичсудДобкин
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