Добкин согласился рассказать суду подробности бегства Януковича

Бывший харьковский губернатор, а ныне нардеп Михаил Добкин дал согласие прийти на судебный допрос по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Об этом сообщил в Facebook адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

"Спасибо Михаилу Добкину за согласие дать свидетельские показания по делу", - написал он и приложил копию письма, полученного юристами от депутата.

Добкин отмечает, что может дать Оболонскому районному суду Киева показания о событиях февраля 2014 года, касающихся Януковича, в том числе о его поездке 22 февраля в Харьков.

"Считаю, что обстоятельства, о которых я могу сообщить, повлияли на развитие событий в Украине в феврале-марте 2014 года, в том числе и в Крыму… подтверждаю готовность свидетельствовать в суде", - пишет экс-губернатор.

В комментариях к посту Сердюк добавил, что соответствующий допрос ожидается после 11 апреля.

Как известно, 25 января во время допроса по этому делу сотрудник Управления государственной охраны Олесь Шаран рассказал, что перед бегством в Крым Янукович в Харькове встретился с Михаилом Добкиным, который на тот момент занимал должность главы Харьковской ОГА. От губернатора Янукович получил необходимый для побега транспорт.