Комиссия получила жалобы на Холодницкого

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Понедельник, 2 апреля 2018, 15:49

В Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров поступили дисциплинарные жалобы НАБУ и ГПУ в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в комиссии.

"Документы по Холодницкому зашли в пятницу", - сказал он.

Собеседник также добавил, что, скорее всего, жалобы уже распределены через автоматизированную систему на конкретного члена комиссии, но пока еще не видно, к кому они попали.

Как известно, 30 марта генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.

В КДКП ответили, что имеют 2 месяца на рассмотрение дисциплинарных жалоб. 

В марте выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Холодницький сказал, что ему предлагали работать против НАБУ и зааверил, что ответит на каждое слово в обвинении.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".

Ірина Балачук, УП
Темы: Холодницкий Генпрокуратура Антикоррупционная прокуратура
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