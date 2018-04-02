За время АТО из-за мин погибли более 2,5 тысяч человек

С начала Антитеррористической операции в результате подрыва на минах погибли более 2,5 тысяч человек.

Об этом сообщил начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Максим Комиссаров, передает пресс-служба ведомства.

"С 14 апреля 2014 года до 15 августа 2017 года погибло не менее 2558 гражданских лиц, из них 242 детей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующую информацию предоставило управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

Комиссаров пояснил, что с началом российской агрессии значительные районы загрязнены минами и другими взрывоопасными предметами.

"По предварительной оценке площадь таких районов составляет около 7 тыс. кв. км подконтрольной территории и ориентировочно 9 тыс. кв. км на оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым ", – сообщил чиновник.

По его словам, Украина является одним из наиболее загрязненных минами и взрывоопасными предметами государств в мире.

В то же время, в Минобороны заверили, что с 2014 года было проверено около 26 тыс. гектаров территорий и уничтожено более 340 тыс. взрывоопасных предметов.