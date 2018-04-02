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ОБСЕ в РФ мониторит лишь 40 метров из 400 км неконтролируемой части границы с Украиной

Понедельник, 2 апреля 2018, 17:44

Наблюдательная миссия ОБСЕ, размещенная на территории РФ, не отвечает запросу Украины и других стран о наблюдении за неконтролируемым участком украино-российской границей в районе Донбасса, но расширить ее мандат не удается.

Об этом идет речь в материале УП "Иллюзия контроля: почему миссия ОБСЕ не видит танков россиян на границе".

Миссия получила мандат в июле 2014 года, когда украинские пограничники потеряли контроль над 40 метрами границы. В то же время сразу после старта миссии в период между 27 июля и 7 августа 2014 года украинские военные и пограничники были вынуждены покинуть шесть пунктов пропуска. Без контроля оказались уже 400 км границы.

Однако миссия ОБСЕ продолжает наблюдение только в двух российских пунктах пропуска Гуково и Донецк, Ростовской области. Миссия ОБСЕ в РФ ограничена в своих передвижениях настолько, что не может даже осмотреть поезда, которые проходят неподалеку от пункта пропуска Гуково.

По информации УП, миссии запрещено использовать какие-либо приборы, в том числе бинокли.

Кроме того, лишь около 37% людей, пересекающих границу в Ростовской области, проходят через эти два пункта.

С 2016 года Украина пыталась в рамках выполнения Минских соглашений согласовать постоянное пребывание наблюдателей ОБСЕ на всей границе, создание зон безопасности с украинской и российской стороны.

Изменить мандат миссии можно лишь консенсусом 57 стран на заседании постоянного совета ОБСЕ.

По информации источников УП в дипломатических кругах, вопрос о расширении мандата поднимается каждый раз при продлении миссии, но Россия его всегда блокирует.

Также наблюдатели СММ ОБСЕ давно пытаются получить полный беспрепятственный доступ к границе с украинской территории, однако боевики его не дают.

В Украине все же пытаются использовать скудную информацию, которую получает миссия. Ее отчеты Киев регулярно использует на международной арене во время дебатов о контроле на границе.

"Очевидно, что в таком виде как сейчас миссия не может быть эффективна, но и закрывать ее ни один из участников ОБСЕ не станет. Иначе Россия получит повод для спекуляций, дескать мы идем навстречу Западу, предлагаем следить за границей, а они закрывают миссию", – отмечает собеседник УП в министерстве иностранных дел.

Больше о наблюдательной миссии на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" и о ее составе читайте в материале "Украинской правды".

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассОБСЕ
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