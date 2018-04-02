На Николаевщине погиб военный-срочник

В воскресенье, 1 апреля, в одной из военных частей Воздушных сил ВСУ, которая дислоцируется в Николаевской области, в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной службы.



Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.



Указывается, что военный погиб при исполнении служебных обязанностей.

Какие-либо детали и обстоятельства чрезвычайного происшествия в командовании Воздушных сил не сообщаются.

По данному факту проводится служебное расследование.