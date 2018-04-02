На Николаевщине погиб военный-срочник

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Понедельник, 2 апреля 2018, 17:54

В воскресенье, 1 апреля, в одной из военных частей Воздушных сил ВСУ, которая дислоцируется в Николаевской области, в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной службы.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Указывается, что военный погиб при исполнении служебных обязанностей.

Какие-либо детали и обстоятельства чрезвычайного происшествия в командовании Воздушных сил не сообщаются.

По данному факту проводится служебное расследование.

Украинская правда
Темы: армия Вооруженные силы
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