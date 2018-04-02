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Боевики нарушают перемирие на донецком направлении: 10 обстрелов

Понедельник, 2 апреля 2018, 18:20

С начала суток 2 апреля боевики совершили 10 обстрелов украинских опорных пунктов.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из 82 мм минометов противник вел огонь по нашим позициям в Песках. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники позиции "шахта Бутовка", а из крупнокалиберных пулеметов – защитники Водяного.

Кроме этого, вблизи Авдеевки оккупанты применили по нашим укреплениям гранатометы, а неподалеку Водяного и Талаковки – стрелковое оружие.

Вследствие вражеского огня ни один наш воин не пострадал.

В то же время на луганском направлении с начала суток режим тишины в рамках "пасхального перемирия", объявленного с 30 марта, сохранялся.

Украинская правда
Темы: АТО
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