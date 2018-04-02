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Главные новости дня – за 60 секунд

Понедельник, 2 апреля 2018, 21:09

Приватбанк подал в суд на PwC, Холодницкий не знает чего от него хочет Луценко, Добкин придет на допрос по делу Януковича, Амосову уволили – новости, которые обсуждали 2 апреля.

О Приватбанке. 30 марта 2018 в районный суд Никосии (Кипр) Приватбанк подал официальный судебный иск по кипрской PricewaterhouseCoopers и украинской аудиторской компании PricewaterhouseCoopers.

"Сумма искового заявления составляет 3 миллиарда долларов в качестве возмещения убытков, которые, как считает Приватбанк, он получил вследствие серьезных и значительных нарушений со стороны PwC своих обязанностей и, прежде всего, обязанностей при проверке финансовой отчетности Приватбанка за отчетные периоды, заканчивающиеся 31 декабря 2013, 31 декабря 2014 и 31 декабря 2015 года ", - говорится в сообщении банка.

О Холодницком. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий до сих пор не знает, о чем говорится в жалобе на него генпрокурора Юрия Луценко.

О Добкине. Бывший харьковский губернатор, а ныне нардеп Михаил Добкин дал согласие прийти на судебный допрос по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Об Амосовой. Министерство здравоохранения уволило ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерину Амосову.

О Супрун. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун имеет более 500 тысяч долларов на пенсионном счете в США и вместе с мужем имеют вклады в американских кредитных союзах на сумму 3,6 миллиона долларов.

Об отоплении. Отопительный сезон в столице завершится, когда в течение трех дней среднесуточная температура не будет опускаться ниже 8°С.

О пожаре в лагере "Виктория". Следствие по пожару в одесском лагере "Виктория", где 16 сентября 2017 года погибли трое детей, продолжается сразу по нескольким направлениям и по шести уголовным производствам.

О Hyperloop. Тестовую площадку украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop возможно запустить уже 2019 году.

Темы: ПриватХолодницкийДобкинОмелян
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