"Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для выплат "Нафтогазу" - СМИ

ОАО "Газпром" создало в отчетности резерв на полную сумму штрафа по

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Как показывает отчетность компании, в балансе ПАО по статье "штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" признан расход в 272,943 миллиарда рублей, или 4,74 миллиарда долларов (по курсу на конец года - ред.), величина которого почти полностью соответствует решению арбитров", - отмечает агентство.

Причислить одну сумму (подтвержденный долг за газ - 2,018 миллиарда долларов ред.) в счет штрафа за транзитному контракту не представлялось возможным, так как средства за поставку газа признаны в других статьях - в составе выручки и дебиторской задолженности.

Агентство отмечает, что решение Стокгольмского арбитража сильнейшим образом повлияло на отчетность "Газпрома" за 2017 год по российским стандартам. Оно привело к сокращению чистой прибыли к символическим 100 миллиардам рублей.

В 2016 году прибыль головной компании составил 411 миллиардов рублей. Рекордного показателя она достигала в 2011 году - 880 миллиард рублей.

Как сообщалось, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Позже стало известно, что "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Также стало известно, что Министерство юстиции Украины разработало план, с помощью которого планирует взыскать с российского Газпрома 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.