ГПУ снова вызвала Холодницкого на допрос

Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого ждут на допрос в Генпрокуратуре.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил руководитель Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк.

Допрос запланирован на вторник, 3 апреля.

"Назара Хоодницкого ждем завтра на допрос, который запланирован на 10 утра по адресу: улица Симона Петлюры, 7/9", - сказал Гуцуляк.

Допрос Холодницкого был запланирован на 30 марта, но руководитель САП не явился в ГПУ.

Как известно, в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров уже поступили дисциплинарные жалобы НАБУ и ГПУ в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

В КДКП ответили, что имеют 2 месяца на рассмотрение дисциплинарных жалоб.

В марте выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничествоего ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Холодницький сказал, что ему предлагали работать против НАБУ и зааверил, что ответит на каждое слово в обвинении.

В интервью "Украинской правде" Холодницкий сказал, что до сих пор не знает, о чем говорится в жалобе на него генпрокурора Юрия Луценко.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".

Полное интервью с Холодницикм вскоре читайте на "Украинской правде".