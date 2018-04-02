ГПУ снова вызвала Холодницкого на допрос
Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого ждут на допрос в Генпрокуратуре.
Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил руководитель Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк.
Допрос запланирован на вторник, 3 апреля.
"Назара Хоодницкого ждем завтра на допрос, который запланирован на 10 утра по адресу: улица Симона Петлюры, 7/9", - сказал Гуцуляк.
Допрос Холодницкого был запланирован на 30 марта, но руководитель САП не явился в ГПУ.
Как известно, в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров уже поступили дисциплинарные жалобы НАБУ и ГПУ в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
В КДКП ответили, что имеют 2 месяца на рассмотрение дисциплинарных жалоб.
В марте выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена "прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.
В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.
Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничествоего ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.
Холодницький сказал, что ему предлагали работать против НАБУ и зааверил, что ответит на каждое слово в обвинении.
В интервью "Украинской правде" Холодницкий сказал, что до сих пор не знает, о чем говорится в жалобе на него генпрокурора Юрия Луценко.
Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".
Полное интервью с Холодницикм вскоре читайте на "Украинской правде".