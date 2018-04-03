МОЗ: В день запуска кампании 12,5 тыс. украинцев выбрали себе семейного врача

В первый день национальной компании "Врач для каждой семьи" около 12,5 тысяч украинцев подписали декларацию со семейным врачом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Около 12 500 пациентов определились со своим врачом. Это нормальное количество. Центральная база электронной системы отработала в штатном режиме, на нормальной скорости. Были случаи, когда "подвисало" локально, их решали", - отметил Ковтонюк.

"Были единичные случаи очередей. Однако в целом без чрезмерного ажиотажа. Были отдельные случаи некорректного поведения в медучреждениях (отказа, заполнения на бумаге и т.д.). Их зафиксировали", - добавил он.

"Словом, начали спокойно и уверенно. Мониторим ситуацию. Реагируем на трудности. Призываем ответственно и без спешки выбирать своих врачей", - заявил заместитель министра.

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