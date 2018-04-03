Парубий: Антикоррупционный комитет во вторник рассмотрит отмену деклараций для ОО

Антикоррупционный комитет ВР 3 апреля рассмотрит законопроект об отмене е-декларирования для общественных активистов.

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий.

"Я повторно обратился в комитет и на 9 утра назначено заседание комитета. И хочу вас заверить, если в 9 утра не будет кворума, то я в 10 утра, начиная заседание сессии, обращусь к членам комитета собраться прямо во время сессии.

Тем более нам дается полчаса на выступления от политических фракций для того, чтобы решение было принятым. И поэтому, я надеюсь и убежден, что решение будет принято", - подчеркнул спикер.

Парубий отметил, что любое решение антикоррупционного комитета - положительное или отрицательное - дает основания для рассмотрения соответствующего законопроекта в повестке дня сессии. Поэтому он заявил, что предложит включить этот законопроект в повестку дня.

В понедельник во время заседания согласительного совета Андрей Парубий заявил, что в парламенте есть два новых законопроекта об отмене е-декларирования для общественных активистов, депутаты могут рассмотреть уже во вторник, 3 апреля.

По его словам, есть договоренность с антикоррупционным комитетом, который должен собраться 2 апреля и рассмотреть предложенные документы, чтобы 3 апреля их можно было внести в повестку дня и рассмотреть на пленарном заседании.

Однако комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции так и не рассмотрел проекты законов, поскольку не смог начать работу из-за отсутствия кворума.

Ранее сообщалось, что НАПК поддерживает отмену электронного декларирования для участников антикоррупционных общественных организаций.

Как сообщалось, 31 марта представитель Госдепартамента США Гезер Науерт заявила, что Соединенные Штаты настоятельно рекомендуют правительству Украины отменить требование о е-декларировании для активистов и членов неправительственных организаций.

Ранее послы стран "Большой семерки" призвали Верховную Раду отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний.

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал крайне жесткое заявление в связи с провалом в исполнении украинским руководством собственных обещаний.

Заявление появилось из-за того, что уже 1 апреля истечет срок подачи электронной деклараций общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции.

Брюссель неоднократно требовал от Украины отменить это обязательство, но ничего не было сделано: президент Порошенко предложил проект закона, который был жестко раскритикован Венецианской комиссией, а Верховная рада не нашла голосов для отмены скандальных норм.

Как известно, 22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.

Руководство "Центра противодействия коррупции" и привлеченные к работе общественной антикоррупционной организации эксперты подали электронные декларации за 2017 год, в которых среди прочего указаны коты, собаки и трехметровая "антикоррупционная задница".

Алексей Павлыш, УП