ТКГ обсудит освобождение заложников 4 апреля

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Вторник, 3 апреля 2018, 01:43

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе обсудит освобождение заложников 4 апреля.

Об этом в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ Ирина Геращенко.

"Мы хотим, чтобы следующая волна освобождения состоялась как можно быстрее, и будем говорить об этом на гуманитарной группе в Минске 4 апреля", - написала она.

Геращенко сообщила, что встречалась с президентом Украины Петром Порошенко для обсуждения вопросов об освобождении заложников и политзаключенных.

Также обсуждали отсутствие доступа врачей к заключенным, МККК, нарушение их прав на встречу с консулами.

"Вопрос украинских заложников будет подниматься на всех площадках, мы хотим большей солидарности мира для их освобождения. Мы действительно ищем различные пути и варианты освобождения, к сожалению, все зависит не только от нашей воли и желания, а от РФ", - отметила она.

На предыдущем заседании 30 марта Трехсторонняя контактная группа по урегулировании ситуации на Донбассе договорилась об очередном прекращении огня в зоне АТО на период пасхальных праздников.

Ранее сообщалось, что 27 декабря 2017 года состоялся обмен удерживаемых лици домой вернулись 73 заложника, которые находились в плену боевиков.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека.

Темы: Донбасс Росcия Минские соглашения заложники Геращенко Ирина
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