Space X запустила ракету Falcon 9 с грузом для МКС

Компания Space X запустила ракету Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon.

Трансляция запуска велась на сайте компании.

Запуск ракеты состоялся в 23:30 по киевскому времени с космодрома в штате Флорида на мысе Канаверал.

Миссия должна доставить 2,6 тонн груза, в частности, продовольствие и предметы первой необходимости, а также оборудование на международную космическую станцию ​​(МКС).

Сообщается, что SpaceX CRS-14 стал четырнадцатым полетом автоматического грузового корабля Dragon компании Space X в рамках программы снабжения МКС по контракту Commercial Resupply Services с NASA.

Эти аппараты проверенные во время полета. В частности, первую ступень ракеты Falcon 9 применяли в августе прошлого года в миссии SpaceX CRS-12, а Dragon ранее использовали в миссии CRS-8 в апреле 2016 года.

Right on schedule, solar arrays have been deployed on the @SpaceX #Dragon cargo spacecraft as it heads to @Space_Station. Watch: https://t.co/C8BIw7hGzo pic.twitter.com/OjC13uB8zj