НФ призывает Порошенко договариваться с Еврокомиссией по "Северному потоку-2"

Лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак призывает президента провести консультации с Европейской комиссией по блокированию строительства Россией "Северного потока – 2".



С трибуны Верховной Рады он сказал, что до мира нужно донести, что вводить этот газопровод – безответственно в нынешних условиях.



"Nord Stream 2" надо похоронить, потому что это план энергетического усмирения всей Европы", – заявил Бурбак.



"Фракция "Народный фронт" призывает народных депутатов и профильный комитет поддержать наше постановление", – сказал он.



"Этим постановлением мы обращаемся к президенту и правительству (с просьбой) инициировать консультации с Еврокомиссией по вопросам "Северного потока – 2", в соответствии с подписанным соглашением об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной", – заявил депутат.



По мнению Бурбака, "борьба с "Газпромом" и газовым оружием Кремля должна продолжиться в этом зале".



Он напомнил, что в 2014 году правительство начало судебную тяжбу с "Газпромом" – и Стокгольмский арбитраж поддержал позицию Украины, что позволило сэкономить 60 млрд долл.



Бурбак также заверил, что его фракция проголосует за отмену электронного декларирования для антикоррупционных активистов.



Позже лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что его фракция не поддержит отмену декларирования для общественных активистов.

БПП и "Батькивщина" также за отмену декларирования для антикоррупционеров.