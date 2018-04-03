Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НФ призывает Порошенко договариваться с Еврокомиссией по "Северному потоку-2"

Вторник, 3 апреля 2018, 10:37

Лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак призывает президента провести консультации с Европейской комиссией по блокированию строительства Россией "Северного потока – 2".

С трибуны Верховной Рады он сказал, что до мира нужно донести, что вводить этот газопровод – безответственно в нынешних условиях.

"Nord Stream 2" надо похоронить, потому что это план энергетического усмирения всей Европы", – заявил Бурбак.

"Фракция "Народный фронт" призывает народных депутатов и профильный комитет поддержать наше постановление", – сказал он.

"Этим постановлением мы обращаемся к президенту и правительству (с просьбой) инициировать консультации с Еврокомиссией по вопросам "Северного потока – 2", в соответствии с подписанным соглашением об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной", – заявил депутат.

По мнению Бурбака, "борьба с "Газпромом" и газовым оружием Кремля должна продолжиться в этом зале".

Он напомнил, что в 2014 году правительство начало судебную тяжбу с "Газпромом" – и Стокгольмский арбитраж поддержал позицию Украины, что позволило сэкономить 60 млрд долл.

Бурбак также заверил, что его фракция проголосует за отмену электронного декларирования для антикоррупционных активистов.

Позже лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что его фракция не поддержит отмену декларирования для общественных активистов.

БПП и "Батькивщина" также за отмену декларирования для антикоррупционеров.

Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная РадаГазпромРосcияЕвропаНародный фронт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Верховная Рада
В Раду вызывают главу ЦИК из-за ситуации с членом комиссии в Голливуде
Чем важен закон о медицинском каннабисе и в каких правок он нуждается? Объясняет депутатка Ольга Стефанишина
Партия Порошенко инициирует увольнение члена ЦИК от "ЕС", который живет в Голливуде
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: