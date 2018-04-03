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Наблюдателям ОБСЕ не дали посмотреть, что привез 75 "гумконвой" РФ

Вторник, 3 апреля 2018, 11:59

Команда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 29 марта видела автоколонну из 10 грузовиков с надписью "Гуманитарная помощь от России" на русском языке на бортах.

Автоколонна направлялась через подконтрольные боевикам Молодогвардейск и Луганск, говорится в отчете СММ за 30 марта.

"Автоколонна состояла из десяти грузовых транспортных средств, трех служебных грузовиков, двух машин скорой помощи и двух автомобилей с надписью "милиция", – отмечают наблюдатели.

Команда СММ видела, как эти грузовые транспортные средства разгрузили на территории объекта в Луганске.

"Наблюдатели видели, как десять мужчин в одежде с символикой Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации разгружали завернутые в пластик коробки. Вооруженный мужчина в одежде военного типа не позволил команде СММ зайти на территорию объекта", – сообщает СММ.

Позже в то утро наблюдатели видели, как та же автоколонна двигалась на юго-восток на юго-восточной окраине Луганска.

29 марта сообщалось, что 75-я колонна российских грузовиков отправилась на оккупированную территорию Украины. По одной колонне должно были пойти в Донецк и в Луганск.

Алена Рощенко, УП
Темы: ОБСЕДонбассРосcиягуманитарка
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