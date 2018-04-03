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Холодницкий: Ни разу не общался с Трухановым

Вторник, 3 апреля 2018, 12:04

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уверяет, что никогда не общался с мэром Одессы Геннадием Трухановым, обвиненным в растрате имущества.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Я с Трухановым в жизни ни разу не общался. Так и запишите жирным шрифтом: Холодницкий ни разу в жизни не общался ни с Трухановым, ни с Вугельманом (заместитель мэра Одессы - УП), ни с кем другим из задержанных", – утверждает Холодницкий.

Руководитель САП отметил, что подозрение Труханову подписывал сам лично.

"И оно переподписывалось несколько раз. Последний вариант уже прокурор сам дописывал. Говорит, пусть детективы мне больше ничего не несут, я сам напишу, как должно быть. И я это подозрение подписал", – отмечает Холодницкий.

"А Сытник рассказывает... Феерическое интервью. Оказывается, я Труханову рассказал. А я ни разу не общался ни с ним, ни с его адвокатами - ни с кем", – утверждает прокурор.

"Знаете, когда Труханова задержали, его в тот же день в суд почему-то не привезли. Я звоню в НАБУ и спрашиваю, в чем дело. Знаете, что мне говорят? "У нас машина сломана", – добавил Холодницкий.

"А у меня наступает дежавю: адвокат тот самый, что у Насирова, суд тот самый, период времени - примерно тот же самый. Все показывает на то, что будут затягивать следствие. Звоню: "Давайте слушать сейчас". – "Нет, пусть переночует". Ну, переночевал. Легче стало? За ночь прибежали титушки, имеем мордобой, имеем раненого полицейского. А этого всего можно было избежать", – отметил он.

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Как сообщалось, директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник говорит, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении Холодницкого стал "слив" информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Председатель САП отвергает обвинения в "сливе" информации мэру Одессы Геннадию Труханову.

Председателя одесского горсовета и трех чиновников мэрии подозревают в присвоении имущества. По мнению следствия, их преступная схема нанесла государству 185 млн грн убытков.

Следователи утверждают, что находясь почти 2 месяца за границей, мэр Одессы скрывался от вручения ему подозрения.

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Роман Романюк, Валентина Романенко, УП
Темы: ХолодницкийНАБУСытникАнтикоррупционная прокуратураОдесса
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