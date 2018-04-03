ФСБ говорит, что поймала "украинского шпиона" и после раскаяния отпустила

Федеральная служба безопасности России заявляет, что разоблачила попытку передать украинцу и двум россиянам секретные военные карты местности.

Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на свердловское управление ФСБ.

"Где именно служат или работают задержанные — трое россиян и один гражданин Украины — неясно. Спецслужбам какой страны они намеревались передать секретные документы, также не уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается только, что по местам проживания всех троих - в Симферополе, Екатеринбурге и Омске - проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба Вооруженных сил России.

В ФСБ говорят, что передачу секретных сведений удалось предотвратить, но уголовное дело решено не возбуждать, ограничившись предупреждением о "недопустимости действий, подпадающих под статьи УК "Государственная измена" и "Шпионаж".

По утверждению службы, все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, и "отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем".

Сообщается, что один из них ранее привлекался к ответственности за государственную измену. Был ли осужден – неизвестно.

Как сообщалось, такие схемы, когда людей якобы ловят на уголовном преступлении в России, ФСБ использует для вербовки украинцев, чтобы те занимались шпионажем в пользу РФ.

Больше читайте в статье УП "Агенты среди нас. Как российские спецслужбы вербуют украинцев"