В Киеве общественный транспорт на Пасху будет работать дольше
В столице на Пасху работа общественного транспорта будет продлена.
Об этом сообщает сайт Киевской администрации.
В частности, в ночь с 7 на 8 апреля метрополитен и наземный транспорт будут работать на 1 час дольше, а 8 апреля начнут работу на 1 час раньше.
Отмечается, что наземный транспорт будет осуществлять перевозки на существующих маршрутах, которые проходят возле станций метро, и после прохождения последних поездов подземки.
Также сообщается, что с 5:00 до 10:00 8 апреля увеличат количество единиц общественного транспорта, который проходит возле мест проведения богослужений.