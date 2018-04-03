В Киеве общественный транспорт на Пасху будет работать дольше

В столице на Пасху работа общественного транспорта будет продлена.

Об этом сообщает сайт Киевской администрации.

В частности, в ночь с 7 на 8 апреля метрополитен и наземный транспорт будут работать на 1 час дольше, а 8 апреля начнут работу на 1 час раньше.

Отмечается, что наземный транспорт будет осуществлять перевозки на существующих маршрутах, которые проходят возле станций метро, ​​и после прохождения последних поездов подземки.

Также сообщается, что с 5:00 до 10:00 8 апреля увеличат количество единиц общественного транспорта, который проходит возле мест проведения богослужений.