В Киеве общественный транспорт на Пасху будет работать дольше

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Вторник, 3 апреля 2018, 14:04

В столице на Пасху работа общественного транспорта будет продлена.

Об этом сообщает сайт Киевской администрации.

В частности, в ночь с 7 на 8 апреля метрополитен и наземный транспорт будут работать на 1 час дольше, а 8 апреля начнут работу на 1 час раньше.

Отмечается, что наземный транспорт будет осуществлять перевозки на существующих маршрутах, которые проходят возле станций метро, ​​и после прохождения последних поездов подземки.

Также сообщается, что с 5:00 до 10:00 8 апреля увеличат количество единиц общественного транспорта, который проходит возле мест проведения богослужений.

Темы: Киев транспорт
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