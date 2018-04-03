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Суд запретил государству управлять арестованным имуществом Клименко

Вторник, 3 апреля 2018, 14:08

Окружной административный суд Киева 2 апреля временно запретил Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) управлять арестованным имуществом министра времен Януковича Александра Клименко.

Об этом сообщает в Facebook общественная организация Transparency International Ukraine.

По ее данным, в частности, агентству запрещено управлять и продавать элитные квартиры в Киеве и Одессе, 20 машиномест, нежилые помещения в ТРЦ "Гулливер" и ряд элитных транспортных средств, принадлежащих экс-министру и его окружению, которых обвиняют в создании преступной организации, присвоении и растрате имущества, служебном подлоге и фиктивном предпринимательстве.

В то же время имущество остается в ведении агентства.

В своем решении суд сослался "на свой опыт и нормативную практику".

Само агентство на своей facebook-странице подтвердило, что Окружной админсуд действительно запретил АРМА управлять имуществом, переданным ему Главной военной прокуратурой в рамках уголовного производства. Но имя владельца ведомство не называет.

На просьбу "Украинской правды" подтвердить информацию TI о Клименко в пресс-службе АРМА заявили, что не могут разглашать такие данные из-за тайны следствия.

В сообщении агентства указывается, что 4 апреля его председатель Антон Янчук проведет по этому поводу брифинг, участие в котором также примут председатель организации Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин и глава Общественного совета при АРМА Глеб Каневский.

Как стало известно в начале октября 2017 года, арестованное имущество Александра Клименко передали в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Клименко подозревают в том, что он незаконно компенсировал НДС фиктивным предприятиям и завладел госсредствами на сумму 3,166 млрд грн, "которые были распределены между участниками преступной организации" Януковича.

В июне 2014 года открыли уголовное производство по подозрению Клименко в злоупотреблении властью и служебным положением. а 19 января 2017 года открыли производство о создания Клименко преступной организации, присвоения и растраты имущества путем злоупотребления служебным положением, о фиктивном предпринимательстве и подлоге.

1 марта 2017 года Голосеевский райсуд Киева разрешил заочное расследование в отношении Клименко. 21 апреля Главная военная прокуратура Генпрокуратуры завершила досудебное расследование против Клименко.

28 июля генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что сумма арестованного имущества Клименко и его дочерних компаний достигает 6 миллиардов гривен.

Украинская правда
Темы: Клименкосударест
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