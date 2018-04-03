Луценко пообещала новые проекты об отмене деклараций для ОО

Для разработки нового проекта закона об отмене е-декларирования для антикоррупционеров будет создана рабочая группа при президенте Украины, проект будет предусматривать "прозрачную отчетность" для общественных организаций.

Об этом во время брифинга 3 апреля заявила представитель президента в Верховной Раде, член фракции "БПП" Ирина Луценко, комментируя проваленные проекты.

"Вскоре при президенте Украины будет создана рабочая группа, которая подготовит новый законопроект об отмене е-декларирования для активистов. За основу будет взят имеющийся президентский законопроект. Кроме того, будут учтены замечания Венецианской комиссии", - сказала она.

Луценко рассказала, что законопроект будет предусматривать отмену е-декларирования для общественных активистов, однако вместо этого предполагает "прозрачную отчетность" для общественных организаций.

По ее мнению, эту идею вероятно поддержат также международные партнеры Украины, которые оказывают финансовую поддержку нашей стране и хотят иметь уверенность, что деньги используются корректно. В качестве примера некорректного использования средств Луценко привела создание системы е-декларирования для НАЗК разработчиком "Миранда", который выполнил только часть технических задач.

"Европейские налогоплательщики заинтересованы, чтобы их деньги были защищены", - резюмировала Луценко.

Луценко напомнила, что президент внес свой законопроект 8 месяцев назад, однако ни одна фракция, кроме БПП, его не поддержала.

"А за два дня до окончания срока подачи деклараций все вдруг решили на этой теме попиариться. Все, что делается в спешке, не имеет успеха", - сказала Луценко.

Она добавила, что сама фракция БПП специально собиралась накануне (2 апреля) и еще раз приняла решение поддержать президентский законопроект и не поддерживать законопроект Тимошенко.

На вопрос журналистов, почему в таком случае 45 из 135 депутатов фракции БПП не проголосовали за президентский законопроект, Луценко ответила:

"Позиция фракции была голосовать за президентский законопроект. Я думаю, что надо спрашивать персонально у каждого депутата, почему они не определились".

Как известно, ранее во вторник Верховная Рада отклонила законопроекты 6271 и 6674, которыми предлагалось заменить обязательное декларирование доходов активистами на подачу ими специальных финансовых отчетов.

Президентский закон (6674) поддержали всего 157 депутатов. Из них 90 членов фракции БПП, 55 - "Народный фронт", Александр Биловол из группы "Видродження", Игорь Молоток и Александр Пономарев из группы "Воля народа", и 9 внефракционных депутатов.

Кроме этого народные депутаты Верховной Рады после нескольких попыток не смогли включить в повестку дня еще четыре законопроекта об отсрочке и отмене декларирования для общественных активистов и иностранцев, членов наблюдательных советов.

27 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписал изменения в закон "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Западные украинские партнеры раскритиковали украинские поправки в закон об электронном декларировании, предусматривающие представление деклараций общественными активистами.

Порошенко впоследствии просил депутатов отменить требование об обязательном декларировании для общественных активистов.



Срок подачи электронных деклараций за 2017 год истек 1 апреля.