Цигикал рассказал об интеллектуальной границе

Проект "Стена" продолжают реализовывать, но Украине нужна "интеллектуальная граница", так как сооружения не защитят от массированного наступления.



Об этом глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал сказал в интервью 112.ua.



По его словам, на сегодня степень реализации проекта "Стена" соответствует полученному финансированию.



"Мы построили инженерные сооружения и боевые модули. В Харьковской области система почти закончена, но остается большая часть Луганской, Сумской, Черниговской областей", – сказал Цигикал.

"К сожалению, политизация этого проекта существенно влияет на темпы реализации. Но мы понимаем, что это вопрос национальной безопасности, потому закончить его надо при любых условиях", - добавил он.



Руководитель ГПСУ констатировал, что пограничники знают, на каких участках больше угроз, возможностей для перемещения контрабанды, нелегальных мигрантов – и "своими силами" оперативно обустраивают границу, не дожидаясь дополнительного финансирования.



"Мы не строим что-то грандиозное, нет: копаем рвы, ставим забор из колючей проволоки и в дальнейшем эта система только дополнит сооружения в рамках масштабного проекта интеллектуальной границы", – уточнил Цигикал.



"При массированном вооруженном, не дай Бог, вторжении мы понимаем, что ни в одной стране нет таких сооружений, которые могли бы от этого защитить. У кого лучше, у кого-то хуже система, но она не панацея от широкомасштабного наступления", – признал он .



"Поэтому все-таки основная задача – это интеллектуальная охрана границы. Это отслеживание обстановки, создание системы получения информации, движение людей, транспортных средств, недопущение перемещения разведывательно-диверсионных групп, товаров, грузов, нелегальных мигрантов. То есть грамотное сочетание технических возможностей и человеческого потенциала", – заявил Цигикал.



"Технические средства, связанные в единый комплекс, управляются из центра и дают возможность отслеживать обстановку дистанционно, в режиме реального времени, распознавать угрозы и идентифицировать цели, а также управлять силами реагирования. Основной приоритет сегодня – восточная граница", – добавил он.



Руководитель пограничников отметил: "У нас 409 км неконтролируемой границы с Россией, остальное – 1300-км участка контролируемой до стыка границы с Беларусью. Госпогранслужба усиленно охраняет границу с 2014 года. И каждый день люди несут службу уже совсем по-другому: с оружием".



Цигикал сказал, что ранее отдел из 200-250 пограничников обслуживал участок на 100 км, а теперь создают отделения пограничного контроля ближе к границе: "Создаем небольшие, мобильные городки".



"Таким образом, мы можем сосредоточить наши силы и уже патрулировать участок до 20 км: 10 в одну и другую сторону. Плюс на этих участках на каждые 10 км целесообразно (что мы и будем делать) устанавливать наблюдательные вышки", – заявил он.



"Оборудовать их видеосистемами, приборами ночного видения и, возможно, телевизионными системами, которые будут отслеживать и предоставлять информацию в подразделение, а соответствующая группа реагирования будет выезжать на задержание", – добавил руководитель ГПСУ.



Также вводят участковых инспекторов – офицеров, которые должны обслуживать один или два населенных пункта, прилегающих к границе, для предотвращения нарушений.