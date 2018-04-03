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Цигикал рассказал об интеллектуальной границе

Вторник, 3 апреля 2018, 16:01

Проект "Стена" продолжают реализовывать, но Украине нужна "интеллектуальная граница", так как сооружения не защитят от массированного наступления.

Об этом глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал сказал в интервью 112.ua.

По его словам, на сегодня степень реализации проекта "Стена" соответствует полученному финансированию.

"Мы построили инженерные сооружения и боевые модули. В Харьковской области система почти закончена, но остается большая часть Луганской, Сумской, Черниговской областей", – сказал Цигикал.

"К сожалению, политизация этого проекта существенно влияет на темпы реализации. Но мы понимаем, что это вопрос национальной безопасности, потому закончить его надо при любых условиях", - добавил он.

Руководитель ГПСУ констатировал, что пограничники знают, на каких участках больше угроз, возможностей для перемещения контрабанды, нелегальных мигрантов – и "своими силами" оперативно обустраивают границу, не дожидаясь дополнительного финансирования.

"Мы не строим что-то грандиозное, нет: копаем рвы, ставим забор из колючей проволоки и в дальнейшем эта система только дополнит сооружения в рамках масштабного проекта интеллектуальной границы", – уточнил Цигикал.

"При массированном вооруженном, не дай Бог, вторжении мы понимаем, что ни в одной стране нет таких сооружений, которые могли бы от этого защитить. У кого лучше, у кого-то хуже система, но она не панацея от широкомасштабного наступления", – признал он .

"Поэтому все-таки основная задача – это интеллектуальная охрана границы. Это отслеживание обстановки, создание системы получения информации, движение людей, транспортных средств, недопущение перемещения разведывательно-диверсионных групп, товаров, грузов, нелегальных мигрантов. То есть грамотное сочетание технических возможностей и человеческого потенциала", – заявил Цигикал.

"Технические средства, связанные в единый комплекс, управляются из центра и дают возможность отслеживать обстановку дистанционно, в режиме реального времени, распознавать угрозы и идентифицировать цели, а также управлять силами реагирования. Основной приоритет сегодня – восточная граница", – добавил он.

Руководитель пограничников отметил: "У нас 409 км неконтролируемой границы с Россией, остальное – 1300-км участка контролируемой до стыка границы с Беларусью. Госпогранслужба усиленно охраняет границу с 2014 года. И каждый день люди несут службу уже совсем по-другому: с оружием".

Цигикал сказал, что ранее отдел из 200-250 пограничников обслуживал участок на 100 км, а теперь создают отделения пограничного контроля ближе к границе: "Создаем небольшие, мобильные городки".

"Таким образом, мы можем сосредоточить наши силы и уже патрулировать участок до 20 км: 10 в одну и другую сторону. Плюс на этих участках на каждые 10 км целесообразно (что мы и будем делать) устанавливать наблюдательные вышки", – заявил он.

"Оборудовать их видеосистемами, приборами ночного видения и, возможно, телевизионными системами, которые будут отслеживать и предоставлять информацию в подразделение, а соответствующая группа реагирования будет выезжать на задержание", – добавил руководитель ГПСУ.

Также вводят участковых инспекторов – офицеров, которые должны обслуживать один или два населенных пункта, прилегающих к границе, для предотвращения нарушений.

Алена Рощенко, УП
Темы: Пограничная службаграницаРосcия
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