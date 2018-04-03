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В реестре электронных деклараций произошел сбой

Вторник, 3 апреля 2018, 17:52

Единый государственный реестр деклараций сейчас работает с перебоями.

Об этом заявили в пресс-службе Национальном агентстве по предупреждению коррупции, передает Укринформ.

"Возникла проблема с публичной частью реестра, публичным поиском деклараций. Еще на прошлой неделе эта проблема имела время от времени место, ведь когда человек заполнял декларацию, она сразу искала в реестре свою декларацию. Сейчас мы не уверены в природе этой проблемы, поэтому мы подготовили обращение к специалистам, администратора реестра с просьбой решить эту проблему", - сообщили в пресс-службе.

В НАПК добавили, что устранить проблему специалисты планируют до утра 4 апреля.

Вместе с тем в Нацагентстве уточнили, что речь идет лишь о публичном поиске информации в реестре, и отметили, что такой поиск работает, однако пользователю нужно несколько раз формировать один и тот же запрос.

Как известно, 1 апреля истек срок подачи электронных деклараций чиновников.

Темы: декларацииинтернет
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