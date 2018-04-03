Боевики 10 раз обстреляли силы АТО из минометов, есть раненый
С начала суток боевики осуществили 10 обстрелов позиций сил АТО, один военный получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 3 апреля 2018 года.
"В частности, на Донецком направлении из 82 мм миномета и стрелкового оружия обстреляны защитники Авдеевки. Кроме этого, оккупанты открывали огонь из снайперского и стрелкового оружия вблизи Широкино, Водяного и Шахты Бутовка", - говорится в сообщении.
Из стрелкового оружия боевики обстреляли защитников Невельского и Павлополя.
"На Луганском направлении противник применил 82 мм минометы вблизи Луганского, выпустив по украинским позициям 14 мин. Также под гранатометный огонь попали наши укрепления в районе населенного пункта Новоалександровки", - рассказывают в штабе АТО.
Отмечается, что раненого военного доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь.