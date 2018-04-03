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Боевики 10 раз обстреляли силы АТО из минометов, есть раненый

Вторник, 3 апреля 2018, 18:52

С начала суток боевики осуществили 10 обстрелов позиций сил АТО, один военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 3 апреля 2018 года.

"В частности, на Донецком направлении из 82 мм миномета и стрелкового оружия обстреляны защитники Авдеевки. Кроме этого, оккупанты открывали огонь из снайперского и стрелкового оружия вблизи Широкино, Водяного и Шахты Бутовка", - говорится в сообщении.

Из стрелкового оружия боевики обстреляли защитников Невельского и Павлополя.

"На Луганском направлении противник применил 82 мм минометы вблизи Луганского, выпустив по украинским позициям 14 мин. Также под гранатометный огонь попали наши укрепления в районе населенного пункта Новоалександровки", - рассказывают в штабе АТО.

Отмечается, что раненого военного доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаАТОРосcия
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