Главные новости дня – за 60 секунд

Верховная Рада провалила закон об отмене деклараций для ОО, раскрыто нападение на Мосийчука, на Авакова в РФ завели уголовное дело, Супрун хотят уволить, от Савченко ушел адвокат – новости, которые обсуждали 3 апреля.

О декларировании для активистов. Верховная Рада отклонила законопроекты 6271 и 6674, которыми предлагалось заменить обязательное декларирование доходов активистами на подачу ими специальных финансовых отчетов.

Кроме этого народные депутаты Верховной Рады после нескольких попыток не смогли включить в повестку дня еще четыре законопроекта об отсрочке и отмене декларирования для общественных активистов и иностранцев, членов наблюдательных советов.

Для разработки нового проекта закона об отмене е-декларирования для антикоррупционеров будет создана рабочая группа при президенте Украины, проект будет предусматривать "прозрачную отчетность" для общественных организаций.

О Мосийчуке. Председатель Службы безопасности Василий Грицак говорит, что раскрыто нападение, в результате которого пострадали три человека, в частности, народный депутат от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук, и погибли два человека.

Об Авакове. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который якобы препятствовал россиянам при голосовании на выборах президента РФ.

Сам Аваков, комментируя новость о возбуждении против него уголовного дела в России, написал в Twitter: "Служу украинскому народу!"

О Холодницком. Генеральный прокурор изменил подследственность по делу своего заместителя - руководителя САП Назара Холодницкого, процессуальное руководство осуществляет генеральная инспекция ГПУ.

Кроме того, Холодницкий будет ходатайствовать об отстранении его от должности на время расследования уголовного производства.

О Супрун. Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту принять обращение к Кабинету министров об отставке и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

О Савченко. Адвокат Виктор Чевгуз подал в СБУ заявление о своем самоотводе от защиты народного депутата Надежды Савченко.

Как известно, до этого момента у Надежды Савченко было три адвоката.

Об активистах Майдана. Иван Бубенчик, который заявлял, что убил двух правоохранителей 20 февраля 2014 года, получил сообщение о подозрении, Печерский суд должен избрать ему меру пресечения.

О планах Кремля. Британское издание "The Times" сообщает, что команде российского президента Владимира Путина в 2014 году предлагали план по дестабилизации еще и Запорожской области Украины. Это был план манипуляции общественным мнением перед мятежом в Запорожье, в котором должны были использовать сеть российских шпионов. Предусматривался и контакт с местной полицией и Службой безопасности Украины.

О пенсионном возрасте. Пенсионный возраст украинцев не будет повышаться, по крайней мере, еще 10 лет.

Об УЗ. В Укрзализныце цены на билеты остаются без изменений, приказ о повышении тарифов Мининфраструктуры еще соглашается с причастными ведомствами.