РФ проводит ракетные испытания над исключительной эеономической зоной Латвии

Российский флот будет проводить испытания ракет над исключительной экономической зоной Латвии в Балтийском море.

Об этом сообщает Латвийское информационное агентство Leta.

Центр управления воздушным движением России проинформировал Латвию на прошлой неделе о том, что с 4 по 6 апреля российский флот будет проводить испытания ракет над исключительной экономической зоной Латвии в Балтийском море.

После объявления Россией ракетных испытаний, министерство обороны Латвии попросило предоставить как можно больше информации об испытаниях, в том числе о том, какие ракеты будут испытаны и какие меры будут предприняты для обеспечения безопасности.

Как сообщил агентству представитель министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс, Россия заявила, что испытания ракет являются частью военных учений, и что во время учений будут приняты все необходимые меры безопасности. По его словам, другие вопросы остались без ответа.