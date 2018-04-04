РФ проводит ракетные испытания над исключительной эеономической зоной Латвии

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Среда, 4 апреля 2018, 01:54

Российский флот будет проводить испытания ракет над исключительной экономической зоной Латвии в Балтийском море.

Об этом сообщает Латвийское информационное агентство Leta.

Центр управления воздушным движением России проинформировал Латвию на прошлой неделе о том, что с 4 по 6 апреля российский флот будет проводить испытания ракет над исключительной экономической зоной Латвии в Балтийском море.

После объявления Россией ракетных испытаний, министерство обороны Латвии  попросило предоставить как можно больше информации об испытаниях, в том числе о том, какие ракеты будут испытаны и какие меры будут предприняты для обеспечения безопасности.

Как сообщил агентству представитель министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс, Россия заявила, что испытания ракет являются частью военных учений, и что во время учений будут приняты все необходимые меры безопасности. По его словам, другие вопросы остались без ответа.

Темы: Латвия Росcия
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