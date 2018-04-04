Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция выяснила имя стрелявшей в штаб-квартире YouTube

Среда, 4 апреля 2018, 07:28

Женщину, которая ранила по меньшей мере трех человек в штаб квартире YouTube в Калифорнии звали Насим Наджафи Агдам.

Об этом сообщает CNBC.

По словам чиновников, Насим Наджафи Агдам, которой было 39 лет, совершила нападение из-за бытового конфликта.

Применив пистолет калибра 9 мм, она ранила 36-летнего мужчину, который попал в больницу Сан-Франциско в критическом состоянии, а также двух женщин, после чего покончила с собой.

Согласно сообщениям CBS, пострадавший и подозреваемая состояли в отношениях.

Полиция не связывает событие с терроризмом, однако, по их данным, Агдам ранее утверждала, что YouTube "дискриминировал и фильтровал" ее контент.

Издание Dailymail пишет, что женщина была активным пользователем сайта YouTube и выступала против новой "диктаторской" политики сервиса. В частности обвиняла YouTube в цензуре относительно видео, которое она выкладывала в сеть.

Агдам была активисткой в области прав животных и выступала сторонницей веганства. Была активным пользователем сети Интернет и социальных сетей.

 

Ранее сообщалось, что в штаб-квартире YouTube в Сан-Франциско произошла стрельба.

Темы: СШАчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
США
Сейчас "Вагнер" не участвует в боях в Украине – Пентагон
Пентагон подтвердил предоставление Украине кассетных боеприпасов
Кассетные боеприпасы будут идти в ход только для деоккупации территорий – Шершень
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: