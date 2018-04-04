Полиция выяснила имя стрелявшей в штаб-квартире YouTube

Женщину, которая ранила по меньшей мере трех человек в штаб квартире YouTube в Калифорнии звали Насим Наджафи Агдам.

Об этом сообщает CNBC.

По словам чиновников, Насим Наджафи Агдам, которой было 39 лет, совершила нападение из-за бытового конфликта.

Применив пистолет калибра 9 мм, она ранила 36-летнего мужчину, который попал в больницу Сан-Франциско в критическом состоянии, а также двух женщин, после чего покончила с собой.

Согласно сообщениям CBS, пострадавший и подозреваемая состояли в отношениях.

Полиция не связывает событие с терроризмом, однако, по их данным, Агдам ранее утверждала, что YouTube "дискриминировал и фильтровал" ее контент.

Издание Dailymail пишет, что женщина была активным пользователем сайта YouTube и выступала против новой "диктаторской" политики сервиса. В частности обвиняла YouTube в цензуре относительно видео, которое она выкладывала в сеть.



Агдам была активисткой в области прав животных и выступала сторонницей веганства. Была активным пользователем сети Интернет и социальных сетей.

Ранее сообщалось, что в штаб-квартире YouTube в Сан-Франциско произошла стрельба.