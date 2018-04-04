Полиция выяснила имя стрелявшей в штаб-квартире YouTube

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Среда, 4 апреля 2018, 07:28

Женщину, которая ранила по меньшей мере трех человек в штаб квартире YouTube в Калифорнии звали Насим Наджафи Агдам.

Об этом сообщает CNBC.

По словам чиновников, Насим Наджафи Агдам, которой было 39 лет, совершила нападение из-за бытового конфликта.

Применив пистолет калибра 9 мм, она ранила 36-летнего мужчину, который попал в больницу Сан-Франциско в критическом состоянии, а также двух женщин, после чего покончила с собой.

Согласно сообщениям CBS, пострадавший и подозреваемая состояли в отношениях.

Полиция не связывает событие с терроризмом, однако, по их данным, Агдам ранее утверждала, что YouTube "дискриминировал и фильтровал" ее контент.

Ранее сообщалось, что в штаб-квартире YouTube в Сан-Франциско произошла стрельба.

Темы: США чрезвычайное происшествие
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