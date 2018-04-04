Сутки в АТО: Боевики совершили 24 обстрелова, ранив одного бойца ВСУ

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Среда, 4 апреля 2018, 07:54

В прошедшие сутки российско-оккупационные войска нарушили "пасхальное перемирие", осуществив 24 обстрела позиций украинских защитников. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из 82-мм миномета обстреляны защитники Опытного, а из гранатометов - неоднократно защитники Авдеевки, Песков, Водяного, а также Пищевика.

Огонь из снайперского и стрелкового оружия велся вблизи Широкиного, Водяного и Шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы  противник применил неподалеку Каменки, Павлополья и Марьинки.

Также из стрелкового оружия обстреляны позиции ВСУ в районе Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Невельского и Павлополь.

На Луганском направлении из 82-мм минометов боевики вели огонь по укреплениям ВСУ вблизи Луганского, а из гранатометов - в районе населенного пункта Новоалександровка

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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