Сутки в АТО: Боевики совершили 24 обстрелова, ранив одного бойца ВСУ

В прошедшие сутки российско-оккупационные войска нарушили "пасхальное перемирие", осуществив 24 обстрела позиций украинских защитников. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из 82-мм миномета обстреляны защитники Опытного, а из гранатометов - неоднократно защитники Авдеевки, Песков, Водяного, а также Пищевика.

Огонь из снайперского и стрелкового оружия велся вблизи Широкиного, Водяного и Шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы противник применил неподалеку Каменки, Павлополья и Марьинки.

Также из стрелкового оружия обстреляны позиции ВСУ в районе Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Невельского и Павлополь.

На Луганском направлении из 82-мм минометов боевики вели огонь по укреплениям ВСУ вблизи Луганского, а из гранатометов - в районе населенного пункта Новоалександровка