Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: Боевики совершили 24 обстрелова, ранив одного бойца ВСУ

Среда, 4 апреля 2018, 07:54

В прошедшие сутки российско-оккупационные войска нарушили "пасхальное перемирие", осуществив 24 обстрела позиций украинских защитников. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из 82-мм миномета обстреляны защитники Опытного, а из гранатометов - неоднократно защитники Авдеевки, Песков, Водяного, а также Пищевика.

Огонь из снайперского и стрелкового оружия велся вблизи Широкиного, Водяного и Шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы  противник применил неподалеку Каменки, Павлополья и Марьинки.

Также из стрелкового оружия обстреляны позиции ВСУ в районе Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Невельского и Павлополь.

На Луганском направлении из 82-мм минометов боевики вели огонь по укреплениям ВСУ вблизи Луганского, а из гранатометов - в районе населенного пункта Новоалександровка

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: