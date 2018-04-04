У главы кемеровского МЧС проводят обыск
Среда, 4 апреля 2018, 08:28
Российские силовики проводят обыск в частном доме руководителя главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Александра Мамонтова.
Об этом сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.
"Проводятся следственные действия в дома Мамонтова, связанные, в том числе, и с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", – сказал собеседник агентства.
По его данным, всего у главы кемеровского МЧС восемь объектов жилой недвижимости, доставшиеся ему по наследству от отца-бизнесмена.
Как известно, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар. Его жертвами стали 64 человека, среди них 41 ребенок.