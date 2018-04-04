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Бывший политзаключенный Кремля Юрий Солошенко умер

Среда, 4 апреля 2018, 09:03
Бывший политзаключенный Кремля Юрий Солошенко умер
Дмитрий Ларин, УП

Бывший политзаключенный России Юрий Солошенко, освобожденный летом 2016 года, ушел из жизни.

Об этом сообщают первый вице-спикер Ирина Геращенко и Геннадий Афанасьев, который был освобожден вместе с Солошенко.

О смерти Юрия Даниловича сообщил его сын.



Геращенко написала: "Москва отдала нам его 2 года назад только потому, что у Юрия Даниловича был рак...".

"Он боролся все это время, ему помогали семья и добрые люди. Счастлива, что удалось в июне 2016 его вызволить, и он был это время в кругу семьи", – отметила она.

"Мы созванивались время от времени, Он слал мне мотивирующие смс-ки в поддержку в разные тяжелые времена, во время каких-то парламентских баталий. Два дня назад говорили о господине Юрии с президентом и Святославом Цеголко, что он очень светлый человек, – мы все это время держали с ним контакт, пытались помогать", – вспомнила Геращенко.

Она отметила, что Юрий Солошенко всегда радовался, когда "удавалось еще кого-то вытащить", зная "цену свободы".



Соболезнования семье Солошенко выразила и пресс-секретарь МИД Марьяна Беца. Она отметила, что он "боролся до последнего".

Президент Петр Порошенко также отметил: "Почти два года назад нам удалось вернуть его из российской тюрьмы в Украину. К сожалению, побороть тяжелую болезнь Юрий Данилович не смог... Вечная память".

6 мая Юрию Солошенко исполнилось бы 76 лет.

Россия арестовала его 5 августа 2014 года и обвинила 72-летнего украинца в шпионаже и попытке вывезти с российского завода секретное оборудование.

В свое время (до 2010 года) Солошенко возглавлял полтавский оборонный завод "Знамя".

Россия отпустила Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева из заключения 14 июня 2016 года. Их обменяли на одесских организаторов и участников т. н. "Народного совета Бессарабии" Елену Глищинскую и Виталия Диденко.

Читайте также интервью: Без единого шанса. Афанасьев и Солошенко о том, как ФСБ ломает людей в плену

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Темы: политзаключенные
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