Бывший политзаключенный Кремля Юрий Солошенко умер

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Среда, 4 апреля 2018, 09:03

Бывший политзаключенный России Юрий Солошенко, освобожденный летом 2016 года, умер.

Об этом сообщают первый вице-спикер Ирина Геращенко и Геннадий Афанасьев, который был освобожден вместе с Солошенко.

О смерти Юрия Даниловича сообщил его сын.



Геращенко написала: "Москва отдала нам его 2 года назад только потому, что у Юрия Даниловича был рак...".

"Он боролся все это время, ему помогали семья и добрые люди. Счастлива, что удалось в июне 2016 его вызволить, и он был это время в кругу семьи", – отметила она.

"Мы созванивались время от времени, Он слал мне мотивирующие смс-ки в поддержку в разные тяжелые времена, во время каких-то парламентских баталий. Два дня назад говорили о господине Юрии с президентом и Святославом Цеголко, что он очень светлый человек, – мы все это время держали с ним контакт, пытались помогать", – вспомнила Геращенко.

Она отметила, что Юрий Солошенко всегда радовался, когда "удавалось еще кого-то вытащить", зная "цену свободы".



Соболезнования семье Солошенко выразила и пресс-секретарь МИД Марьяна Беца. Она отметила, что он "боролся до последнего".

Президент Петр Порошенко также отметил: "Почти два года назад нам удалось вернуть его из российской тюрьмы в Украину. К сожалению, побороть тяжелую болезнь Юрий Данилович не смог... Вечная память".

Как известно, Россия отпустила Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева из заключения 14 июня 2016 года. Их обменяли на одесских организаторов и участников т. н. "Народного совета Бессарабии" Елену Глищинскую и Виталия Диденко.

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Темы: политзаключенные
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