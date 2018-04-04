Бывший политзаключенный Кремля Юрий Солошенко умер

Бывший политзаключенный России Юрий Солошенко, освобожденный летом 2016 года, умер.



Об этом сообщают первый вице-спикер Ирина Геращенко и Геннадий Афанасьев, который был освобожден вместе с Солошенко.



О смерти Юрия Даниловича сообщил его сын.





Геращенко написала: "Москва отдала нам его 2 года назад только потому, что у Юрия Даниловича был рак...".



"Он боролся все это время, ему помогали семья и добрые люди. Счастлива, что удалось в июне 2016 его вызволить, и он был это время в кругу семьи", – отметила она.



"Мы созванивались время от времени, Он слал мне мотивирующие смс-ки в поддержку в разные тяжелые времена, во время каких-то парламентских баталий. Два дня назад говорили о господине Юрии с президентом и Святославом Цеголко, что он очень светлый человек, – мы все это время держали с ним контакт, пытались помогать", – вспомнила Геращенко.



Она отметила, что Юрий Солошенко всегда радовался, когда "удавалось еще кого-то вытащить", зная "цену свободы".





Соболезнования семье Солошенко выразила и пресс-секретарь МИД Марьяна Беца. Она отметила, что он "боролся до последнего".

Сумна звістка. Помер колишній політв'язень Юрій Солошенко... Він боровся до останнього. Щирі співчуття родині. RIP pic.twitter.com/lXrPOqTUhB — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 4, 2018

Президент Петр Порошенко также отметил: "Почти два года назад нам удалось вернуть его из российской тюрьмы в Украину. К сожалению, побороть тяжелую болезнь Юрий Данилович не смог... Вечная память".

Пішов з життя Юрій Данилович Солошенко - надзвичайно світла, сильна духом людина. Він боровся за життя до останнього.



Майже два роки тому нам вдалося повернути його з російської тюрми до України. На жаль, побороти тяжку хворобу Юрій Данилович не зміг...



Вічна пам'ять. pic.twitter.com/BzSh1k0ccG — Петро Порошенко (@poroshenko) April 4, 2018

Как известно, Россия отпустила Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева из заключения 14 июня 2016 года. Их обменяли на одесских организаторов и участников т. н. "Народного совета Бессарабии" Елену Глищинскую и Виталия Диденко.

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